Cierran Autopista Monterrey-Nuevo Laredo por Choque e Incendio de Tráiler en Sabinas Hidalgo, NL

Alrededor de las 08:31 de este miércoles 21 de enero se registró un accidente vial entre dos tráileres en el kilómetro 87 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El choque provocó que una de las unidades se incendiara y originará una intensa columna de humo negro.

Noticia relacionada: Rescatan a Abuelos de Incendio en Escobedo, Nuevo León; Fuego Consume Planta Baja

El choque e incendio de los tráileres provocó la movilización del personal de Protección Civil de Nuevo León y elementos municipales de Sabinas Hidalgo hasta la vía de cuota con dirección de Tamaulipas a hacia Monterrey, Nuevo León.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas a causa del accidente. El conductor del tráiler que se incendió, logró bajar de la unidad y ponerse a salvo antes de que las llamas se extendieran.

Video: Choca Tráiler y Se Quema en el Km. 87; Hay Cierre Vial en Autopista a Laredo en Sabinas Hidalgo

Hay cierre vial en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo por incendio de tráiler

A causa del incendio del tráiler, así como del choque de las dos unidades de carga, la autopista Monterrey-Nuevo Laredo fue cerrada a la altura del kilómetro 87, en el municipio de Sabinas Hidalgo, con dirección del estado de Tamaulipas a Nuevo León.

Los elementos de Protección Civil de Nuevo León y municipales ya se encuentran en el sitio trabajando para sofocar el fuego y retirar las unidades, para reabrir la circulación de esta importante vía de comunicación lo antes posible. Hasta el momento, se desconoce cómo se originó el accidente y quién fue el presunto responsable.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH