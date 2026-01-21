Cierran Autopista Monterrey-Nuevo Laredo por Choque e Incendio de Tráiler en Sabinas Hidalgo, NL
El choque de dos tráileres provocó que uno de ellos se incendiara y fuera cerrada la autopista a Laredo, en el kilómetro 87, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo
Alrededor de las 08:31 de este miércoles 21 de enero se registró un accidente vial entre dos tráileres en el kilómetro 87 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El choque provocó que una de las unidades se incendiara y originará una intensa columna de humo negro.
El choque e incendio de los tráileres provocó la movilización del personal de Protección Civil de Nuevo León y elementos municipales de Sabinas Hidalgo hasta la vía de cuota con dirección de Tamaulipas a hacia Monterrey, Nuevo León.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas a causa del accidente. El conductor del tráiler que se incendió, logró bajar de la unidad y ponerse a salvo antes de que las llamas se extendieran.
Hay cierre vial en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo por incendio de tráiler
A causa del incendio del tráiler, así como del choque de las dos unidades de carga, la autopista Monterrey-Nuevo Laredo fue cerrada a la altura del kilómetro 87, en el municipio de Sabinas Hidalgo, con dirección del estado de Tamaulipas a Nuevo León.
Los elementos de Protección Civil de Nuevo León y municipales ya se encuentran en el sitio trabajando para sofocar el fuego y retirar las unidades, para reabrir la circulación de esta importante vía de comunicación lo antes posible. Hasta el momento, se desconoce cómo se originó el accidente y quién fue el presunto responsable.
Con información de Raymundo Elizalde | N+
