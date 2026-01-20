Persecución Termina en Volcadura y Deja Tres Policías Heridos en Guadalupe, Nuevo León

Una intensa persecución entre elementos de la Policía Municipal de Guadalupe y un presunto hombre armado dejó como saldo tres oficiales lesionados y el conductor de una camioneta atrapado en su vehículo, durante la madrugada del martes 20 de enero. El hecho generó un importante despliegue de corporaciones de auxilio y seguridad en el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron poco después de las 2:30 de la madrugada sobre el boulevard Miguel de la Madrid, en el tramo comprendido entre la avenida Día del Empresario e Israel Cavazos, con dirección hacia la caseta de Cadereyta Jiménez.

Policías municipales detectaron a un automovilista que circulaba de manera irregular, por lo que le marcaron el alto. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la indicación y continuó su recorrido a gran velocidad, lo que dio inicio a una persecución por esta importante vialidad.

Tras varios metros de persecución, los oficiales lograron darle alcance al vehículo. Fue en ese momento cuando se registró un choque, provocando que tanto la camioneta del sospechoso como la patrulla salieran del camino y terminaran volcadas. La magnitud del impacto dejó a los ocupantes con diversas lesiones y a uno de ellos atrapado dentro de la unidad.

Los primeros en auxiliar a las personas heridas fueron motociclistas que transitaban por la zona, así como guardias de seguridad de algunos negocios cercanos. Posteriormente arribaron paramédicos, quienes brindaron atención médica a un total de cuatro personas involucradas en el percance, incluidos los tres policías lesionados.

Presunta arma asegurada

Dentro de la camioneta del sospechoso se encontraba una arma de fuego, ubicada entre los asientos del vehículo. El objeto fue asegurado por los oficiales municipales que acudieron al sitio. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales. Los tres policías resultaron lesionados, aunque aparentemente no de gravedad. El conductor de la camioneta también fue atendido tras quedar atrapado en su unidad.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades. Las autoridades se mantienen a la espera de información oficial que esclarezca el origen del hecho y la situación legal del detenido.

