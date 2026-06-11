Despojan a Maestra de 300 Mil Pesos Saliendo del Banco en Puebla

La víctima identificada como Marisol fue interceptada por dos sujetos quienes viajaban a bordo de una motocicleta negra en Plaza San Pedro.

Los asaltantes la despojaron de pertenencias y huyeron.Foto: N+

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Preocupación en Puebla: Asaltan a maestra al salir del banco, llevándose 300 mil pesos. La policía ofrece acompañamiento bancario gratuito. Infórmate sobre esta medida de seguridad.

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