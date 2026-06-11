Despojan a Maestra de 300 Mil Pesos Saliendo del Banco en Puebla

Una mujer que se desempeña como maestra fue despojada de 300 mil pesos después de acudir a una sucursal bancaria ubicada en inmediaciones de Plaza San Pedro de Puebla.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles 10 de junio sobre el Bulevar Norte y 24-A Poniente de la Colonia Valle Dorado en la ciudad de Puebla.

Delincuentes en motocicleta asaltaron a una maestra en Plaza San Pedro

La docente, identificada como Marisol fue interceptada por dos sujetos quienes viajaban a bordo de una motocicleta negra.

Tras amagarlo con arma de fuego le exigieron los objetos de valor y huyeron del sitio dejándola con las manos vacías.

Policía Municipal de Puebla ofrece acompañamiento bancario

Los usuarios señalan que se encuentran preocupados ya que se ha vuelto común este tipo de actos ilícitos. Recuerde que la Policía Estatal y Municipal cuentan con el programa acompañamiento bancario llamando al 911.

Con esta estrategia los elementos lo resguardarán desde que saca el dinero hasta que llega a su destino completamente gratis.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR