Aseguran Camioneta Tipo Monstruo en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco

En la finca también localizaron una camioneta comercial que tenía un reporte de robo.

Camioneta monstruoFoto: César López

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