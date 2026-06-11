Aseguran Camioneta Tipo Monstruo en San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con blindaje artesanal tipo ‘monstruo’ en una bodega de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, tras una denuncia ciudadana. En el inmueble también localizaron varios vehículos, uno con reporte de robo y otro sin número de serie.

¿Dónde estaban los vehículos localizados en San Ignacio Cerro Gordo?

Una denuncia ciudadana los llevó hasta las confluencias de la calle Niños Héroes, en la delegación de Las Cruces. A su arribo, localizaron una finca de grandes dimensiones, cubierta con lámina y edificada con herrería.

En el sitio estaba la camioneta con blindaje artesanal, además de una camioneta de tres toneladas sin número de serie, un camioncito comercial con reporte de robo, un auto de modelo reciente en color azul sin reporte de robo, una camioneta en color negro sin reporte de robo y otra camioneta familiar también sin reporte de robo.

La diligencia obedece al combate al robo de hidrocarburo. Muy cerca del sitio pasa el poliducto número 16 Salamanca-Guadalajara. Por este hecho no se reportaron personas detenidas y en el aseguramiento también intervinieron elementos de la Guardia Nacional.



