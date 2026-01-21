Conductor de Camioneta Sobrevive a Choque contra Tren en San Nicolás, Nuevo León

El chofer de un camión de carga sobrevivió luego de ser impactado por el tren cuando circulaba en la avenida Juan Pablo II, a unos 500 metros de la avenida Universidad, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El accidente ferroviario ocurrió al medio día del miércoles 21 de enero y generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El impacto del tren contra el vehículo particular provocó que este último quedara en medio de las vías. El chofer del camión relató que no escuchó el silbato y tampoco alcanzó a ver que ya venía el ferrocarril, por lo que, siguió con su trayecto hasta que ocurrió el choque.

Accidente de tren genera movilización en San Nicolás

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y agentes viales se movilizaron hasta la avenida Juan Pablo II, donde se registró el accidente ferroviario, que no causó afectaciones en la vialidad.

El conductor lesionado fue atendido en el sitio sin necesidad de ser llevado a un hospital, únicamente presentaba algunos golpes y sufrió un susto por el impacto del tren. Luego de varios minutos de labores para retirar la unidad y descartas riesgos en el lugar, la movilidad en las vías fue reanudada.

El equipo de N+ Monterrey documentó que los señalamientos ferroviarios no estaban en funcionamiento y tampoco había una pluma que delimitara el paso del tren en el lugar del accidente.

