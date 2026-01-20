Jugadores de Tigres Visitan el Cerro de la Independencia en Monterrey y Sorprenden a Seguidores

Diego Sánchez “El Chicha”, jugador de Tigres, compartió a través de redes sociales un momento que causó sorpresa entre los seguidores del equipo felino en Nuevo León, luego de que subiera una historia donde se puede observar caminando en compañía de dos de sus compañeros por calles del cerro de la Independencia en Monterrey.

Este momento comenzó a circular en redes sociales la tarde de este martes 20 de enero. “El Chicha” subió a través de sus redes sociales dos fotografías donde se puede ver a dos de los jugadores de Tigres caminando y difrutando de un recorrido por esta colonia en Nuevo León. En esta publicación también se puede leer la frase “La Indepe”.

En las imágenes se puede observar a Fernando Gorriarán y a Ángel Correa. Este último jugador sorprendió a cientos de seguidores del futbol, ya que Correa ganó el Mundial 2022 con la selección de Argentina. Usuarios comentaron en redes sociales que nunca imaginaron ver a un campeón del mundo caminando por el barrio de la Independencia, un lugar muy popular en Nuevo León.

Piden a “El Chicha” llevar a más jugadores de Tigres a la colonia Independencia

En esta publicación también se puede ver que “El Chicha” llevó a los jugadores hasta la parte más alta de esta colonia, donde se tomaron una fotografía. Hasta el momento se desconoce cual fue la razón de la visita de los jugadores, pero causó asombro entre los seguidores del club de futbol Tigres. Las imágenes también fueron compartidas por Gorriarán y Correa en sus redes sociales.

Los usuarios comenzaron a comentar a través de redes sociales que esta visita causó asombro debido a que el cerro de la Independencia es considerado uno de los lugares más peligrosos para vivir en Monterrey. Sus seguidores también pidieron a “El Chicha” que llevara a más compañeros, como el jugador francés, André Pierre Gignac.

DAGM