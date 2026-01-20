Rescatan a Ave Atrapada Dentro de una Casa en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este martes 20 de enero, elementos de Protección Civil Jaguares informaron sobre el rescate un ave la cual se encontraba atrapada al interior de un domicilio en la colonia Hacienda el Palmar en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Captan a Puma en el Parque Ecológico Chipinque en San Pedro, Nuevo León

Este hecho se registró luego de que habitantes de una propiedad pidieran el apoyo de elementos de rescate ya que en el interior de su casa se encontraba un ave la cual no podía salir por cuenta propia. A la llegada del equipo de Protección Civil se confirmó la presencia de este ejemplar conocido como Caracara Norteño, la cual pertenece a la familia de los halcones.

Los rescatistas comenzaron con los labores necesarios para poner a salvo a este ejemplar el cual se encontraba caminando por distintas zonas de esta casa. Luego de capturarla, los elementos mencionaron que el ave presentaba una lesión en el ala izquierda y una más en la pata derecha, además de detectarle una infección.

Suman dos rescates de aves en menos de una semana en Nuevo León

Luego de poner a salvo a esta ave, los rescatistas se pusieron en contacto con Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para avisarles sobre esta captura. Se espera que una de estas organizaciones se haga a cargo de este ejemplar mientras se recupera de las lesiones que presenta.

Este se convertiría en el segundo rescate de un ave en menos de una semana, luego de que se informara que hace un par de días fue puesta a salvo un ave conocida como Aguila Cola Roja. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuando serán liberadas ambos ejemplares, por lo que se esperan más detalles en los próximos días.

Historias recomendadas:

DAGM