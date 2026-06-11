Dan de Alta a Quinceañera tras Intoxicación en Fiesta por Alcohol Adulterado en Salamanca

La adolescente que resultó intoxicada por alcohol adulterado durante su fiesta de 15 años junto a más de 30 invitados ya fue dada de alta tras días de hospitalización.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando se realizó una celebración en Salamanca, Guanajuato, donde gran parte de los invitados tomaron tequila y presentaron diversos malestares.

Ante ello, las autoridades de Salud de Guanajuato, encendieron alertas y confirmaron que todos habían tomado bebidas adulteradas en el festejo.

Unas horas después de que concluyera la fiesta, se reportó el fallecimiento de tres personas, entre ellas, el papá de la festejada, así como un tío, pero con el paso del tiempo, se confirmó la muerte de otras dos personas más.

Festejada sale del hospital, hay dos más en observación

Hoy, jueves, se informó que minutos después de las 9 de la mañana, la quinceañera, también fue dada de alta, mientras que dos personas más seguían en observación médica en diferentes clínicas.

Es importante destacar, que el pasado miércoles, familiares y amigos, dieron el último adiós a los cuatro fallecidos, dándoles sepultura en el cementerio de Valtierrilla, en Salamanca.