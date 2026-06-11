Dan de Alta a Quinceañera tras Intoxicación en Fiesta por Alcohol Adulterado en Salamanca

Dan de alta a joven tras días de haber sido hospitalizada por intoxicación de alcohol adulterado en Salamanca

La quinceañera fue dada de alta.Foto: N+

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Horas después de la fiesta, fallecen cuatro personas por intoxicación.

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