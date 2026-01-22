Hombre Amenaza con Explotar Tanques de Gas Dentro de Casa en Apodaca, Nuevo León

Un hombre provocó una intensa movilización de autoridades de rescate y seguridad luego de que el sujeto amenazara con explotar varios tanques de gas al interior de un domicilio en la colonia San Miguel en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Vecinos Volverán a Habitar Casas Afectadas tras Explosión por Pirotecna en Pesquería, Nuevo León

El hecho fue reportado por vecinos de este sector quienes señalaron que un hombre, quien presuntamente sufrió un ataque de pánico, estaba intentando explotar algunos tanques de gas. De inmediato llegaron hasta este sitio elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León para tratar de tranquilizar la situación.

Este punto fue resguardado y acordonado rápidamente por elementos de la Policía de Apodaca, quienes comenzaron a desviar el paso vehicular y de personas. Los rescatistas comenzaron a platicar con el sujeto para tratar de alejarlo de los tanques de gas y evitar que sucediera una tragedia. En este punto se pudo observar como vecinos desalojaban sus hogares ante el temor de registrarse una explosión.

Video: Hombre Provoca Movilización con Intento de Explosión en Colonia San Miguel en Apodaca

Investigan a hombre tras amenazas por explotar tanques de gas en Apodaca

Luego de varios minutos intentando de evitar que se registrara una explosión, elementos de seguridad lograron alejar a el hombre de los tanques de gas. Hasta el momento se desconoce si el sujeto habría sido detenido por policías municipales, por lo que se espera se den más detalles sobre este caso en los próximos días.

La zona permaneció resguardada mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes y así poder saber porque el hombre comenzó con las intenciones de hacer explotar los tanques de gas. Vecinos comentaron haberse sentido expuestos ante este hecho registrado en la colonia San Miguel.

Historia recomendada:

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM