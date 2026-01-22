Mega Fuga de Aguas Negras Contamina el Río Sabinas Desde Hace 5 Años en Nuevo León

Desde hace 5 años, una mega fuga de aguas residuales ha contaminado el Río Sabinas, a la altura de la colonia Coahuila en el municipio de Juárez, Nuevo León. El equipo de N+ realizó un recorrido acompañado de dos vecinos para documentar la situación que afecta en dicha zona.

El Río Sabinas, es un afluente que conecta con el Río Santa Catarina y con el Río San Juan, este último alimenta la Presa El Cuchillo, el principal suministro de agua para los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León; es decir, que esta contaminación con aguas negras estaría llegando hasta las viviendas.

Contaminación por aguas negras acaba con flora y fauna del Río Sabinas

El señor Arnulfo Torres de 85 años de edad y el señor Juan Javier, nos acompañaron en este recorrido por el Río Sabinas, para evidenciar la contaminación del afluente con la fuga de aguas residuales. Ambos confirmaron que esta situación está matando a la fauna y vegetación de la zona.

Yo aquí ya tengo 45 años, 45 años, entonces aquí este problema lo tenemos desde hace 6 años, así como ves el agua así la estamos percibiendo de mañana, tarde y noche

Fueron las palabras del señor Arnulfo, mientras que Juan Javier, aseguró que años anteriores la presencia de peces y tortugas era evidente, sin embargo, poco a poco se han ido muriendo debido a la contaminación del agua en este afluente.

Antes había peces, tortugas; antes era un río muy bonito, pero se vino una creciente y reventó todo. Esperemos que sí arregle Agua y Drenaje

Con malos olores, excesos de basura y fugas de aguas residuales, así es como las autoridades mantienen los distintos ríos del Área Metropolitana de Monterrey, que antes albergaban distintas especies de animales, como es el caso del Río Sabinas. Las personas que habitan cerca de este arroyo piden una pronta solución.

Con información de Alexis Lozano | N+

