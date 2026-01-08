Reportan Mala Calidad del Aire en Zona Metropolitana de Monterrey: Municipios Afectados

A las 10:00 de la mañana de este jueves 8 de enero, 12 de las 15 estaciones de monitoreo reportaron mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de Monterrey, esto de acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de Nuevo León.

La contaminación en el aire del Área Metropolitana de Monterrey logró distinguirse a simple vista, pues una densa capa similar a la neblina se posicionó en el paisaje de la ciudad, tapando incluso el Cerro de la Silla. Este es el tercer día consecutivo que se alerta por aire sucio a la población en la zona metropolitana.

Entre los municipios afectados por la mala calidad del aire, de acuerdo con las estaciones de monitoreo de SIMA, se encuentra Monterrey, San Nicolás de los Garza, García, Santa Catarina, Guadalupe, Juárez y Cadereyta. A continuación te compartimos algunas recomendaciones ante esta situación.

Recomendaciones para cuando hay mala calidad del aire en Nuevo León

La calidad del aire en Nuevo León se mide en niveles del 1 al 5, identificados con diferentes colores, con base en el Índice de Calidad del Aire (ICA); estos son:

Nivel 1: Buena (color verde)

Buena (color verde) Nivel 2: Aceptable (color amarillo)

Aceptable (color amarillo) Nivel 3: Mala (color naranja)

Mala (color naranja) Nivel 4: Muy Mala (color rojo)

Muy Mala (color rojo) Nivel 5: Extremadamente Mala (color morado)

Para cada uno de los cinco niveles hay recomendaciones especificas, en el caso del color naranja que corresponde a la Mala calidad del aire, como el que se registró la mañana de este jueves 8 de enero, estas son las acciones que se sugieren seguir para cuidar la salud de la población:

Para la población en general se recomienda cambiar la rutina al aire libre por actividades de baja intensidad, tomar descansos y revisar las actualizaciones de la calidad del aire.

se recomienda cambiar la rutina al aire libre por actividades de baja intensidad, tomar descansos y revisar las actualizaciones de la calidad del aire. Para la población sensible, es decir, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, personas gestante y menores de 12 años de edad, se recomienda realizar ejercicios leves en interiores, reducir el tiempo al aire libre y estar atentos a la evolución de la calidad del aire.

