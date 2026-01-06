Calidad del Aire Hoy en CDMX: ¿Cómo Está la Contaminación que Puede Activar Contingencia?

Este martes 6 de enero de 2026, Día de Reyes Magos, te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), pues las fiestas decembrinas ya han ocasionado contaminación ambiental en días pasados.

Por ello, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX, ya que esos parámetros ayudan a conocer si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) podría activar la contingencia ambiental atmosférica.

La dependencia encargada de informar sobre el aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa de la calidad de aire, que también puedes consultar aquí.

¿Sabías qué?

El índice de la calidad del aire consta de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, este es el reporte de la calidad del aire hoy:

10:00 horas

Calidad del aire aceptable (amarillo): Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Calidad del aire mala (naranja): Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán

