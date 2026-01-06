Presentan en la Feria CES 2026 a CLOiD, el Robot que Promete Cocinar y Lavar Ropa

En la antesala de la Feria de Electrónica de Consumo (CES, en inglés), en Las Vegas, CLOiD, el robot doméstico con Inteligencia Artificial de la compañía LG Electronics, hizo su debut, con la promesa de realizar tareas domésticas como cocinar y lavar la ropa.

El robot de color blanco es la mayor atracción de la compañía que presentó el lunes sus mayores apuestas para la feria de tecnología más grande del mundo, que oficialmente abre este 6 de enero.

Brant Varner, vicepresidente de ventas de soluciones de electrodomésticos de la empresa, indicó que CLOiD, diseñado para realizar y coordinar tareas del hogar con electrodomésticos conectados, tiene como objetivo reducir el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para las tareas diarias.

Nuestra meta es hacer que la vida doméstica tenga menos esfuerzo haciendo que CLOiD haga tareas complejas y que enriquezca sus labores para hacerlas más agradables y expandir la asistencia (al usuario)

Capacidades

El robot autónomo es capaz de sacar la leche del refrigerador y colocar comida en el horno para preparar el desayuno, inicia los ciclos de lavado y dobla y apila la ropa después del secado.

También la compañía destacó que CLOiD está diseñado para entender el estilo de vida del usuario y controlar los electrodomésticos con precisión.

CLOiD

El robot tiene cabeza, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma, puede inclinarse para ajustar su altura, lo que le permite levantar objetos.

En tanto, los brazos y las manos de CLOiD emulan los de los humanos otorgándole la capacidad de manipular una gran variedad de objetos domésticos y operar en cocinas, lavaderos y salas de estar.

Su cabeza opera como un centro de control doméstico con IA móvil, con una pantalla, un altavoz, cámaras, varios sensores e inteligencia artificial generativa basada en voz, que le da la capacidad de comunicarse con sus usuarios, aprender entornos y patrones de estilo de vida, y controlar electrodomésticos conectados, basándose en lo aprendido.

El CEO de la división de electrodomésticos de la empresa, Jae-cheol Lyu, destacó que la inteligencia artificial integrada a los robots son los motores clave en las apuestas futuras para facilitar las labores domésticas.

Con información de EFE

LECQ