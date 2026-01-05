Pasan las horas tras la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y sigue la polémica sobre si fue legal o no; distintas voces al interior del gobierno de Donald Trump dicen que hay un artículo que sí lo permite en Estados Unidos.

¿Qué dice Cámara de Representantes sobre facultades de Trump?

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que el presidente Donald Trump no necesita aprobación del Congreso para llevar a cabo una operación militar como la que realizó en Venezuela.

El legislador republicano afirmó que Estados Unidos no está en guerra y que no hay fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela.

No estamos ocupando ese país

Según Mike Johnson, las tropas estadounidenses tendrán un papel limitado en Venezuela.

No esperamos una participación directa de ninguna otra manera, más allá de simplemente coaccionar al gobierno interino para que lo ponga en marcha. Convocarse elecciones en Venezuela debería ocurrir pronto

La sesión a puerta cerrada fue la primera vez que altos funcionarios de la administración Trump informaron en persona a un grupo de legisladores desde la sorpresiva redada del sábado por la mañana que resultó en la captura de Maduro y su esposa.

Ambos se declararon inocentes el lunes de narcotráfico y otros cargos en un tribunal federal de Manhattan.

Horas después, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la fiscal general, Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, se reunieron con los principales líderes de los partidos, así como con los líderes bipartidistas de los comités de Asuntos Exteriores, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas e Inteligencia.

Hasta el momento, la respuesta a las acciones del gobierno en Venezuela se ha dividido en gran medida según las líneas partidistas. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró a la prensa tras la reunión que la sesión informativa fue "extensa", pero que planteó "muchas más preguntas de las que respondió".

"Su plan para que Estados Unidos controle Venezuela es vago, basado en ilusiones e insatisfactorio", declaró Schumer.

Schumer añadió que pidió "garantías de que no intentaría hacer lo mismo en otros países"

Johnson, por su parte, intentó restar importancia a las implicaciones más generales de la incursión militar y silenciar las críticas de que Trump y sus colaboradores incumplieron sus promesas de no buscar un cambio de régimen en Venezuela.

La forma en que se describe esto no es un cambio de régimen. Es una exigencia de cambio de comportamiento por parte de un régimen

¿Hay un artículo en EUA que permite a Trump la detención en Venezuela de Maduro?

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo, en entrevista con Fox News, que las facultades del presidente, bajo el Artículo 2, le permiten arrestar a personas acusadas como en el caso de Nicolás Maduro.

¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución de EUA y cómo se aplica en captura de Maduro?

Funcionarios de Trump dicen que la acción de captura de Maduro quería proteger a los efectivos que han ejecutado esta orden de arresto. Ahí es donde aparece el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos.

Establece una protección del personal en caso de ataque inminente y, además se evita pasar esto por el Congreso

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI