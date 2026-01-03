Estamos Preparados Para Tomar el Poder, dice María Corina Machado Tras Captura de Maduro

La líder opositora María Corina Machado expresó hoy su respaldo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, con el fin de que enfrenten la justicia internacional por “los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”.

“Desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, escribió Machado en un mensaje difundido en redes sociales.

La dirigente señaló que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la ley. Para Machado, este momento representa un punto de inflexión en la lucha por recuperar el país: “Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, afirmó.

VIDEO: Así Amanece Caracas, Venezuela, luego de Captura de Nicolás Maduro

Machado destacó que la resistencia democrática ha sido constante: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

Además, insistió en que los ciudadanos que apostaron por la democracia deben seguir firmes y llamó al reconocimiento inmediato de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, sostuvo.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

