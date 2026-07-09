Venezuela Sepulta a Más de 150 Víctimas sin Identificar tras Devastadores Terremotos

Trece días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el estado de La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio, las consecuencias de la emergencia continúan dejando escenas de profundo dolor.

En el cementerio municipal La Esperanza, ubicado a 23 kilómetros del centro de la ciudad de La Guaira, comenzó el sepelio de más de 150 personas que aún no han podido ser identificadas. La medida busca dar un trato digno a las víctimas mientras las autoridades mantienen los esfuerzos para establecer su identidad y facilitar que sus familiares puedan localizarlas en el futuro.

Habilitan un cementerio improvisado para enfrentar la magnitud de la emergencia

La dimensión de la tragedia obligó a las autoridades a habilitar un cementerio improvisado para sepultar los cuerpos que permanecen sin identificar. De acuerdo con la información oficial, muchas de las víctimas eran personas de escasos recursos o tenían familiares que viven fuera de Venezuela, lo que ha complicado el proceso de reconocimiento.

Las autoridades también informaron que se tomaron datos biométricos y huellas dactilares de todos los fallecidos que aún no han sido identificados. Esa información será comparada con las bases de datos disponibles para que, en caso de que aparezcan familiares o existan nuevos elementos de identificación, sea posible recuperar oficialmente la identidad de las víctimas.

Elis Zabala, funcionario municipal encargado del cementerio improvisado, explicó cómo se realiza el proceso de sepultura.

"Ellos están siendo sepultados dignamente. Todos están en una misma terraza, pero separados por parcelas".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comienzan Entierros Masivos de Víctimas de Terremotos en Venezuela

Cada sepultura será localizada para facilitar futuras identificaciones

Las autoridades y representantes comunitarios señalaron que el terreno fue organizado para que cada cuerpo ocupe un espacio previamente delimitado. El objetivo es evitar confusiones cuando concluyan las labores de identificación y los familiares puedan acudir a recuperar los restos de sus seres queridos.

Nicolás Rivas, integrante del Consejo Comunitario de Chaparal Los Pinos, detalló cómo se preparó el lugar para facilitar futuras visitas.

"Son enterrados en el espacio correspondiente para que, cuando la alcaldía empiece a realizar los trabajos de cementación, cada familiar pueda venir a identificar y visitar a sus seres queridos".

Familias denuncian información contradictoria durante la búsqueda de desaparecidos

Mientras continúan los trabajos de identificación, algunas familias aseguran que han recibido información falsa sobre el paradero de sus seres queridos, una situación que ha incrementado la angustia de quienes siguen esperando respuestas después de la catástrofe.

Juana Aiskel Fumero, madre y abuela de víctimas, compartió el dolor que ha enfrentado durante la búsqueda.

"Lo que más me molesta es la certeza con la que me decían que la habían visto salir. Eso es lo que me molesta, porque decían mentiras".

El número de fallecidos supera las 3,685 personas y podría aumentar

De acuerdo con las cifras oficiales, los terremotos han dejado más de 3,685 personas fallecidas, una de las peores tragedias registradas en Venezuela en los últimos años. Sin embargo, especialistas consideran que el saldo final podría ser considerablemente mayor debido a que continúan las labores de búsqueda e identificación. Incluso advierten que es posible que nunca se conozca con precisión el número total de víctimas que dejó este desastre natural, debido a la magnitud de los daños y a las dificultades para localizar a todas las personas desaparecidas.

Con información de Fernanda Sánchez