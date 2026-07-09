Venezuela Sepulta a Más de 150 Víctimas sin Identificar tras Devastadores Terremotos

Autoridades resguardaron datos biométricos y huellas dactilares para facilitar futuras identificaciones.

Sepultan a víctimas sin identificar tras los terremotosMás de 150 cuerpos fueron enterrados en La Guaira. Foto: Archivo | AP

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Más de 150 víctimas sin identificar comenzaron a ser sepultadas en un cementerio improvisado en La Guaira

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