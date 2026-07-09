"A México se le Respeta": Alejandro Fernández Responde a Periodista Argentino por Insultos

Alejandro Fernández estalló contra el periodista argentino Eduardo Feinmann tras sus comentarios contra México y le respondió con un mensaje contundente.

alejandro-fernandez-responde-periodista-argentino-mexico-se-le-respetaFoto: GettyImages

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La reacción de Alejandro Fernández a los comentarios de Feinmann sobre México se vuelve viral. Descubre cómo "El Potrillo" defiende a su país en redes sociales.

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