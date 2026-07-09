"A México se le Respeta": Alejandro Fernández Responde a Periodista Argentino por Insultos

El cantante mexicano Alejandro Fernández salió en defensa de México luego de que volviera a viralizarse un video del periodista argentino Eduardo Feinmann, de 67 años, con comentarios despectivos contra los mexicanos. La reacción de "El Potrillo" en redes sociales generó cientos de muestras de apoyo entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre México?

La polémica resurgió luego de que Argentina venciera a Egipto el martes 7 de julio en la Copa Mundial 2026, resultado que llevó a usuarios de redes sociales a retomar un video previo de Feinmann durante una transmisión de El Noticiero, en el que el conductor analizaba a la Selección Mexicana en el Mundial.

En esas declaraciones, el periodista argentino expresó: "Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma... Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros y no les da y menos en el fútbol".

La respuesta de "El Potrillo" se volvió viral

Aunque se encuentra de vacaciones en Europa, Alejandro Fernández no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse. Al reaccionar al video en Instagram, el cantante escribió: "Qué lamentable. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. No podemos tomar a un ppdjo como este y hacerlo el reflejo de todo un país. Él no representa a Argentina ni a la gente tan chingona que he tenido la suerte de conocer".

El intérprete también lamentó que un tema deportivo terminara convertido en un discurso de odio entre dos países que, dijo, mantienen una relación cercana: "Es una lástima que todavía se le dé espacio a personas como esta que convierten un tema deportivo en un discurso de odio entre países que deberían verse como hermanos". Y cerró con la frase que se volvió tendencia: "A México se le respeta".

Feinmann ofrece disculpas

Ante la ola de críticas, no solo de México sino de otros países, Feinmann publicó una disculpa pública. "Hice un comentario que generó un enojo de millones de mexicanos. Quiero ser claro con ustedes: no fue un mensaje xenófobo, no fue un mensaje de odio, estábamos hablando de fútbol", señaló.

El comunicador reconoció que se dejó llevar por la pasión futbolera: "Una pasión deportiva nunca debería confundirse con el desprecio de un pueblo. Yo no tengo desprecio por el pueblo mexicano", concluyó.

La controversia escaló a nivel político. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "indignantes" las declaraciones de Feinmann y lo llamó "pseudoperiodista", señalando que buscaba minimizar el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador.