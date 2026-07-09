Muere Bonnie Tyler, Cantante y Compositora Famosa por 'Total Eclipse of the Heart'

La artista británica tuvo una carrera de casi medio siglo y alcanzó la fama en la década de 1980 gracias a su voz ronca y potente, con la que destacó en géneros como el pop y el rock

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Bonnie Tyler, Intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’, Muere 'Inesperadamente'

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Bonnie Tyler, la icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart', nos deja a los 75 años. Conoce su carrera de casi medio siglo y su impacto en el pop y rock.

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