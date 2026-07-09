Muere Bonnie Tyler, Cantante y Compositora Famosa por 'Total Eclipse of the Heart'

Bonnie Tyler, cantante británica e intérprete de éxitos como "Total Eclipse of the Heart" o "It’s a Heartache", murió a los 75 años en un hospital de Portugal, informó su familia.

"La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal, como consecuencia de la enfermedad por la que estaba recibiendo tratamiento.

"En breve emitiremos un comunicado con más información, pero por ahora pedimos respeto a nuestra privacidad mientras afrontamos esta tragedia", afirmó la familia en un comunicado publicado en la cuenta Facebook de la cantante.

Tyler, quien nació un 8 de junio en Gales, Reino Unido, protagonizó una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos.

Despuntó en la década de 1980 y marcó una época.

¿De qué murió?

La artista fue sometida en mayo pasado a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal. Luego fue inducida a un coma artificial.

En junio, un vocero dijo que la cantante salió del coma, pero que seguía muy grave en la unidad de cuidados intensivos. En aquel momento, se reportó que su estado de salud estaba mejorando y que los médicos estaban "seguros" de que se recuperaría, aunque la evolución era "lenta".

Asimismo, cancelaron o pospusieron las fechas de la gira de verano de la cantante, pero esperaban que algunas de las previstas para finales de año pudieran seguir adelante, indicó la BBC.

El legado de Bonnie Tyler, que incluye 18 álbumes de estudio, le valió tres nominaciones al Grammy entre 1984 y 1995, además de tres nominaciones a los Brit Awards en 1977, 1984 y 1986.

Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

Una voz potente por unas fresas

La BBC dedicó una cobertura especial al fallecimiento de Bonnie Tyler y recordó cómo fue que la cantante obtuvo su característica voz ronca o "rasgada" por unas fresas.

Todo ocurrió a mediados de 1970, luego del lanzamiento de su éxito "Lost in France". La británica desarrolló nódulos vocales por un esfuerzo excesivo y se sometió a una cirugía.

Debía mantener un reposo vocal absoluto, pero un día, fue a visitar a su hermano al hospital y se dio cuenta de que olvidó su regalo de fresas.

"Estaba tan frustrada por tener que conducir de vuelta a casa que lancé un grito de '¡Oh, no!'", relató Tyler en su autobiografía, Directo desde el corazón (2023).

El médico le dijo que el daño sería permanente.

"Lo que podría haber puesto fin a su carrera, en realidad resultó ser una bendición", apuntó Mark Savage, periodista de la BBC.

Según el medio británico, a Tyler le gustó su nueva voz por la profundidad a sus interpretaciones. Alguna vez bromeó que era como una versión femenina de Rod Stewart.

¿Por qué no ganó mucho dinero por 'Total Eclipse of the Heart'?

"Total Eclipse of the Heart" superó los mil millones de reproducciones en Spotify, pero Bonnie Tyler dijo a la BBC que no recibió tanto dinero por ese éxito.

La plataforma de streaming de audio aseguró que el catálogo de la cantante generó alrededor de 1.4 millones de dólares en regalías en 2025.

La razón es que los derechos de autor de la canción pertenecen a su compositor, Jim Steinman, por lo que ese dinero va a sus herederos.

El resto lo recibe la disquera dueña de la grabación, Sony Music, que comparte una parte con Tyler según el contrato que firmó en la década de 1980, cuando no existía el streaming y esos acuerdos ofrecían muy pocas ganancias por reproducciones digitales.

Bonnie Tyler nació como Gaynor Hopkins, pero nunca le gustó ese nombre. Antes de hacerse famosa, usó el nombre artístico Sherene Davies, inspirado en el nombre de una sobrina.

Cuando firmó con RCA Records, la disquera le pidió cambiarlo porque consideraba que "Sherene" sonaba como el nombre de una bailarina de danza del vientre.

Entonces compró un periódico, hizo una lista de nombres y apellidos que encontró y eligió Bonnie Tyler, nombre con el que desarrolló toda su carrera.

Sus canciones más famosas

"Total Eclipse of the Heart" (1983)

"Holding Out for a Hero" (1984)

"It's a Heartache" (1977)

"If You Were a Woman" (And I Was a Man) (1986)

"Lost in France" (1976)

"Loving You's a Dirty Job" (But Somebody's Gotta Do It) (1986)

"Bitterblue" (1991)

"Faster Than the Speed of Night" (1983)

"Here She Comes" (1984)

"Married Men" (1979)

"Hide Your Heart" (1989)

"More Than a Lover" (1977)

ASJ