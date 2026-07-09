Copa del Mundo 2026: ¿Por Qué el Francia-Marruecos Es Un Partido de Alto Riesgo?

Este jueves, las selecciones de Francia y Marruecos se enfrentarán en el el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, para obtener uno de los boletos a la ronda de semifinales de la Copa del Mundo 2026.

El partido ha encendido las alertas entre las autoridades francesas, ya que temen disturbios al finalizar el duelo en suelo estadounidense, por lo que han catalogado el duelo como de "alto riesgo".

París será el epicentro de las concentraciones no solo de franceses, también de la numerosa comunidad marroquí que vive en el país, lo que podría generar enfrentamientos entre ambos bandos.

La principal razón es el precedente de diciembre de 2022, cuando los dos equipos jugaron una de las semifinales del Mundial de Catar, lo que desató serios incidentes, incluida la muerte de un adolescente de 14 años en Montpellier.

Mientras que la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, ha llamado a la calma, el Ayuntamiento de París montó dos zonas de aficionados en el centro de la ciudad; y dio permiso para que las terrazas estén abiertas hasta las 2 de la madrugada.

Operativo amplio

Para hacer frente a los tumultos durante y después del duelo, el gobierno francés blindará las calles de las grandes ciudades del país con un dispositivo en el que participarán 20 mil policías y gendarmes, 8 mil de ellos en la capital.

El diario Le Parisien citó una nota interna de los servicios de inteligencia: "El encuentro presenta un mayor riesgo debido a su carácter eliminatorio y a lo que está en juego: la clasificación para semifinales".

El documento señala que a pesar de la hora de inicio del juego (22:00 horas en Francia), "cabe temer concentraciones en la vía pública, acompañadas de uso de material pirotécnico sea cual sea el resultado del partido".

¿Qué ocurrió en 2022 en Francia?

En 2022, Francia venció 2-0 a Marruecos y eso provocó que unas 25 mil personas concentradas en los Campos Elíseos festejaran con descontrol hasta enfrentarse con las fuerzas del orden.

Sólo en el área metropolitana de París hubo 167 detenciones y 266 en todo el país. Sin embargo, el hecho más lamentable fue la muerte de un menor de 14 años en Montpellier, quien murió tras ser atropellado durante los altercados.

Generalmente, este tipo de eventos son usados por las minorías en el país para demostrar su descontento por la situación en la que viven y deriva en incendios de autos o viviendas, así como en riñas con la policía.

Rivalidad más allá de las canchas

El partido va más allá de la mera rivalidad deportiva. La mayor parte del actual Marruecos fue protectorado francés entre 1912 y 1956, una historia de colonización que ha dejado huella en la sociedad marroquí.

Paralelamente, millones de marroquíes emigraron a Francia tras la Segunda Guerra Mundial para trabajar, sobre todo, en una industria entonces escasa de mano de obra.

Se estima que 1 millón de residentes en Francia tienen la doble nacionalidad franco-marroquí y a ellos se unen unas 800 mil personas que viven en el país con la nacionalidad únicamente del país magrebí.

Tras los argelinos, es la comunidad foránea más numerosa en Francia.

ICM