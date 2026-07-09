Copa del Mundo 2026: ¿Por Qué el Francia-Marruecos Es Un Partido de Alto Riesgo?

Las escuadras gala y la del Magreb se medirán en un duelo de talento y fuerza dentro de la cancha, cuyo desenlace podría generar disturbios en las calles del país

Policías antidisturbios franceses vigilan los festejos tras la victoria de la selección 2-0 ante Marruecos, en 2022Policías antidisturbios franceses vigilan los festejos tras la victoria de la selección gala 2-0 ante Marruecos, en 2022. Foto: Reuters | Archivo

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Francia y Marruecos se enfrentan en un partido de alto riesgo en el Mundial 2026. ¿Podrán evitarse disturbios como en 2022? Descubre qué medidas se están tomando.

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