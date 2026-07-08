Actriz de Bridgerton le Envía Mensaje a Gil Mora: ¿Qué le Dijo?

Michelle Mao, actriz de Bridgerton, sorprendió a Gilberto Mora con un mensaje viral en redes. Te contamos qué le dijo y cómo reaccionaron los fans del futbolista.

actriz-bridgerton-mensaje-gilberto-moraFotos: GettyImages

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El talento de Gil Mora atrae a clubes europeos y a Michelle Mao de Bridgerton. ¿Qué le dijo la actriz al joven futbolista mexicano? Descúbrelo aquí.

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