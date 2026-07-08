Actriz de Bridgerton le Envía Mensaje a Gil Mora: ¿Qué le Dijo?

El cariño hacia Gilberto Mora tras el Mundial 2026 sigue sumando nombres inesperados, y esta vez no vino del mundo del futbol, sino del entretenimiento internacional. Michelle Mao, actriz que dio vida a Rosamund Li en la más reciente temporada de Bridgerton, sorprendió al futbolista mexicano al comentar una publicación suya con un mensaje que no tardó en hacerse viral.

Todo comenzó cuando "Morita" compartió en Instagram un post de agradecimiento hacia la afición mexicana tras la eliminación del Tricolor en el Mundial.

"Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. 'Los tiempos de Dios son perfectos'", escribió el jugador de 17 años junto a fotos de sus momentos más destacados con la Selección.

¿Qué le dijo la actriz de Bridgerton a Gil Mora?

Entre la avalancha de comentarios apareció el de Mao, quien lo invitó, en pocas palabras, a fichar por uno de los clubes que ya lo tienen en la mira: "Ven a Liverpool", escribió la actriz.

El interés real de los clubes europeos

Más allá del mensaje de Mao, lo cierto es que el nombre de Gilberto Mora ya suena fuerte en las oficinas de varios clubes europeos. De acuerdo con el portal especializado Team Talk, el Liverpool se habría puesto en contacto con el entorno del jugador para explorar un posible acuerdo, mientras que el Arsenal también trabajaría en una alternativa de fichaje pese al contrato vigente de Mora con Xolos de Tijuana hasta 2029. Otros reportes mencionan también a Real Madrid, Barcelona y Manchester City entre los clubes que siguen de cerca su evolución.

Sin embargo, Mora no podrá firmar con ningún equipo extranjero hasta cumplir la mayoría de edad, el 14 de octubre de 2026, según las normas de la FIFA. Su valor de mercado se estima en hasta 45 millones de dólares, cifra que ha subido tras su participación en el Mundial 2026, mientras que Xolos mantendría una cláusula de rescisión que rondaría los 20 millones de euros.

Su popularidad crece dentro y fuera de la cancha

El episodio con Michelle Mao se suma a una serie de momentos que han disparado la popularidad de Mora tras el Mundial, incluido el intercambio de camisetas con Jude Bellingham al término del partido entre México e Inglaterra, gesto que muchos aficionados interpretaron como un reconocimiento del talento del juvenil mexicano por parte de una de las figuras más importantes del futbol europeo.