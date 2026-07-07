U2 Lanza Video de 'Street of Dreams', Grabado en México: Significado y Letra de la Canción

U2 estrenó este martes "Street of Dreams", el primer sencillo de lo que será su primer álbum de estudio en nueve años, acompañado de un video filmado en la Ciudad de México.

El tema incluye un estribillo parcialmente en español: "La calle, la calle del sueño", cantan Bono y el resto de la banda, y funciona como el primer adelanto de ese nuevo disco, previsto para finales de 2026.

Un rodaje mexicano con lluvia, generadores averiados y un balcón improvisado

La filmación se realizó en mayo pasado en la Ciudad de México, con la presencia del grupo en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El rodaje, realizado en los alrededores de la Plaza de Santo Domingo, congregó a cientos de seguidores pese al mal clima; una fuerte tormenta con lluvia y truenos que llegó a averiar uno de los generadores del set.

La situación se resolvió de una manera muy chilanga: una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran seguir filmando desde el balcón de su departamento, en lo que terminó siendo uno de los momentos más comentados del rodaje. En el video oficial, U2 incluyó ese guiño con el público que ayudó en la grabación: el mini show que la banda dio desde ese balcón.

El camión de Chavis Mármol, la otra estrella del video

El grupo interpretó el tema sobre el techo de un autobús escolar intervenido con grafiti por el artista mexicano Chavis Mármol, con la frase "La calle de los sueños" pintada al frente del vehículo. Chavis Mármol, conocido por incorporar símbolos prehispánicos en su obra para hablar de capitalismo y tecnología, convirtió el camión en una especie de instalación móvil sobre la que la banda recorrió la CDMX. Uno de los mensajes que puede leerse en el vehículo dice: "No abandones tus sueños, tus sueños no te abandonarán".

Qué significa la letra de "Street of Dreams"

La canción tiene un fuerte componente social, con líneas como "La calle, calle del sueño / Justice an obsession on the street of dreams" (la justicia, una obsesión en la calle de los sueños).

Según analistas, el primer verso de la canción no es una simple invocación religiosa genérica, sino que sigue de cerca el patrón emocional del Salmo 61, uno de los salmos bíblicos de angustia y súplica: la idea de alguien clamando desde lejos, con el aliento casi agotado. Es un recurso habitual en Bono, quien a lo largo de la carrera de U2 ha tomado prestada la forma del lenguaje bíblico más que citarlo textualmente.

El resto de la letra desarrolla la calle como un espacio de esperanza colectiva: puertas abiertas, "elegidos rotos", justicia y amor en procesión. La frase "rotos son los elegidos en la calle de los sueños" podría interpretarse como una imagen que entiende la libertad de una persona atada a la del resto, es decir, la liberación como algo compartido y no como un ejercicio individual. Otro de los ejes de la canción es la idea de que el sueño necesita al soñador: la esperanza, insiste la letra, no es pasiva, sino que exige valor y constancia para no dejarse vencer por el miedo.

Un año de regreso para U2

"Street of Dreams" llega después de dos EP que la banda lanzó en los primeros meses de 2026: Days of Ash y Easter Lily. Days of Ash fue publicado a mediados de febrero por sorpresa, con seis temas sobre la situación política mundial, luego de nueve años sin material nuevo; la propia banda lo definió como una respuesta a la actualidad, inspirada en quienes luchan al frente por la libertad. Semanas después, en Semana Santa, llegó Easter Lily, un EP más introspectivo centrado en la amistad, la pérdida y la esperanza.

"Street of Dreams" fue producida por Jacknife Lee y recupera el sonido característico de U2, banda que en septiembre cumplirá cincuenta años de haberse formado en Dublín, cuando Larry Mullen Jr. colgó en el tablón de anuncios de su escuela una nota que decía: "Batería busca músicos para formar una banda". El último álbum de estudio del grupo fue Songs of Experience, de diciembre de 2017.

El sencillo ya está disponible en descarga digital y en todas las plataformas de streaming.