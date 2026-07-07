U2 Lanza Video de 'Street of Dreams', Grabado en México: Significado y Letra de la Canción

U2 estrenó el video de "Street of Dreams", grabado en la CDMX con un camión de Chavis Mármol. Te contamos el significado y la letra de la canción.

u2-street-of-dreams-video-mexico-significado-letraFoto: GettyImages

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U2 lanza 'Street of Dreams', filmado en México. Bono y compañía cantan sobre justicia y esperanza en un video con un camión grafiteado. Conoce el significado detrás de la letra y el rodaje.

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