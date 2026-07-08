Todos los Nominados a los Emmy 2026: Lista de Posibles Ganadores

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció hoy, 8 de julio de 2026, a los nominados a la 78 edición de los Premios Emmy.
Se trata de los galardones más prestigiosos de la televisión de Estados Unidos de América, cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.
Aquí te damos a conocer la lista de todos los nominados, así como los detalles de la gala que será conducida por una actriz protagonista de una serie que cuenta con 27 temporadas.
¿Quién será la presentadora de los Premios Emmy?
Será la actriz Mariska Hargitay quien fungirá como presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy el 14 de septiembre.
Con ello se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.
Mariska Hargitay es actriz y productora ejecutiva de “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales”, serie que cuenta con 27 temporadas.
"Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", dijo Hargitay en un comunicado.
La actriz es la cuarta mujer en presentar la gala desde el año 2000. Entre sus predecesoras figuran Ellen DeGeneres (2001 y 2005), Heidi Klum (que copresentó la ceremonia junto con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Seacrest en 2008) y Lynch.
La gala se realizará en el Peacock Theater y se emitirá en la NBC y en la plataforma Peacock, según indicó el medio Variety.
Lista de nominados
Mejor serie de comedia
Mejor serie de drama
Mejor miniserie
Excelente programa de realidad estructurada
Excelente programa de telerrealidad no estructurada
Programa de telerrealidad excepcional
Mejor actor en una serie de comedia
Yahya Abdul-Mateen II, Wonder man
Steve Caell, Rooster
Matthew Rhys, Widow's Bay
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only murders in the building
Mejor actriz en una serie de comedia
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Elle Fanning, Margo’s got money troubles
Lisa Kudrow, The Comeback
Jean Smartm, Hacks
Mejor actor en una serie de drama
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Rufus Sewell, The Diplomat
Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz en una serie de drama
Carrie Coon - La Edad Dorada
Chase Infiniti - Los Testamentos
Keri Russell - El Diplomático
Rhea Seehorn - Pluribus
Zendaya - Euphoria
Mejor actor de una miniserie o película de antología
Oscar Isaac, Beef
Jason Bateman, Black Rabbit
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gain story
Matthew Rhys, The Beast in me
Riz Ahmed, Bait
Mejor actriz de una miniserie o película de antología
Claire Danes, por The Beast in Me
Sally Field, Remarkably bright creatures
Carey Mulligan, Beef
Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sara Snook, All her fault
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Colman Domingo, Las Cuatro Estaciones
Paul W. Downs, Hacks
Harrison Ford, Encogiéndose
Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero
Stephen Root, Widow's Bay
Michael Urie, Encogiéndose
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Dale Dickey, Widow's Bay
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Kate O'Flynn, Widow's Bay
Michelle Pfeiffer, Margo's Got Money Troubles
Megan Stalter, Hacks
Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Patrick Ball, The Pitt
Billy Crudup, The Morning Show
Shawn Hatosy, The Pitt
Gerran Howell, The Pitt
Jack Lowden, Slow Horses
Tom Pelphrey, Task
Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
Taylor Dearden, The Pitt
Fiona Dourif, The Pitt
Allison Janney, La diplomática
Katherine LaNasa, The Pitt
Sepideh Moafi, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Karolina Wydra, Pluribus
Especial de variedades excepcional (en vivo)
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music protagonizado por Bad Bunny
83.ª edición de los Globos de Oro
68.ª edición de los Premios Grammy
Los Premios Óscar
78.ª edición de los Premios Tony
Especial de variedades excepcional (pregrabado)
Dave Chappelle: El imparable…
El show de los Muppets
Nikki Glaser: Chica buena
Taylor Swift | The Eras Tour | El show final
Wicked: Una noche maravillosa
SPB