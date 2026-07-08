Todos los Nominados a los Emmy 2026: Lista de Posibles Ganadores

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anunció hoy, 8 de julio de 2026, a los nominados a la 78 edición de los Premios Emmy.

Se trata de los galardones más prestigiosos de la televisión de Estados Unidos de América, cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

Aquí te damos a conocer la lista de todos los nominados, así como los detalles de la gala que será conducida por una actriz protagonista de una serie que cuenta con 27 temporadas.

¿Quién será la presentadora de los Premios Emmy?

Será la actriz Mariska Hargitay quien fungirá como presentadora de la 78 edición de los Premios Emmy el 14 de septiembre.

Con ello se convertirá en la primera mujer en conducir la gala desde que en 2011 los presentara Jane Lynch.

Mariska Hargitay es actriz y productora ejecutiva de “Ley y orden: Unidad de víctimas especiales”, serie que cuenta con 27 temporadas.

"Sacar a la luz historias importantes ha sido el motor de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar la 78 edición de los premios Emmy -coincidiendo con el centenario de mi querida NBC- y celebrar a esta extraordinaria comunidad de narradores", dijo Hargitay en un comunicado.

La actriz es la cuarta mujer en presentar la gala desde el año 2000. Entre sus predecesoras figuran Ellen DeGeneres (2001 y 2005), Heidi Klum (que copresentó la ceremonia junto con Tom Bergeron, Howie Mandel, Jeff Probst y Ryan Seacrest en 2008) y Lynch.

La gala se realizará en el Peacock Theater y se emitirá en la NBC y en la plataforma Peacock, según indicó el medio Variety.

Lista de nominados

Mejor serie de comedia

The Bear

Hacks

Shrinking

Only Murders in the Building

Abbott Elementary

Margot's Got Money Troubles

Nobody wants this

Widows Bay

Mejor serie de drama

The Pitt

Pluribus

The Diplomat

Slow Horses

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Your Friends & Neighbors

Mejor miniserie

Beef

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

All Her Fault

The Beast In Me

DTF St. Louis

Excelente programa de realidad estructurada

Antiques Roadshow

Diners, Drive-ins and Dives

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank

Excelente programa de telerrealidad no estructurada

Las novias de América: Las animadoras de los Dallas Cowboys

Amor en el espectro

RuPaul's Drag Race: Untucked

Summer House

Bienvenidos a Wrexham

Programa de telerrealidad excepcional

Bailando con las estrellas

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

Los traidores

Mejor actor en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II, Wonder man

Steve Caell, Rooster

Matthew Rhys, Widow's Bay

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only murders in the building

Mejor actriz en una serie de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Elle Fanning, Margo’s got money troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Jean Smartm, Hacks

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie de drama

Carrie Coon - La Edad Dorada

Chase Infiniti - Los Testamentos

Keri Russell - El Diplomático

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

Mejor actor de una miniserie o película de antología

Oscar Isaac, Beef

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gain story

Matthew Rhys, The Beast in me

Riz Ahmed, Bait

Mejor actriz de una miniserie o película de antología

Claire Danes, por The Beast in Me

Sally Field, Remarkably bright creatures

Carey Mulligan, Beef

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sara Snook, All her fault

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Colman Domingo, Las Cuatro Estaciones

Paul W. Downs, Hacks

Harrison Ford, Encogiéndose

Nick Offerman, Margo tiene problemas de dinero

Stephen Root, Widow's Bay

Michael Urie, Encogiéndose

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Dale Dickey, Widow's Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate O'Flynn, Widow's Bay

Michelle Pfeiffer, Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Tom Pelphrey, Task

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Allison Janney, La diplomática

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

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SPB