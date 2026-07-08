Todos los Nominados a los Emmy 2026: Lista de Posibles Ganadores

Conoce aquí la lista de nominados a los Premios Emmy, cuya gala será el 14 de septiembre en Los Ángeles

Kenichi Matsumiya posa con el premio a la Mejor Programación Artística en los Premios Emmy de 2025. Foto: Reuters | ArchivoKenichi Matsumiya posa con el premio a la Mejor Programación Artística en los Premios Emmy de 2025. Foto: Reuters | Archivo

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Descubre los nominados a los Emmy 2026 y quién podría ganar el 14 de septiembre en Los Ángeles. Mariska Hargitay será la presentadora, marcando un hito en la historia de la gala.

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