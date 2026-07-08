Egipto Presentó Queja Formal ante FIFA por Arbitraje del Partido vs Argentina: ¿Qué Denunció?

Egipto parecía tener en la bolsa el boleto a cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina. Corría el minuto 68 cuando Mostafa Zico marcó el 2-0 ante la Albiceleste, pero cuando los faraones festejaban el VAR mandó llamar al silbante para que anulara el gol por una falta previa. Esa fue la primera decisión polémica del partido, porque hubo al menos otras dos que influyeron en el marcador.

Y fue precisamente por esas decisiones que favorecieron al equipo de Lionel Messi que la Asociación Egipcia de Futbol ya presentó una queja formal ante la FIFA. Y es que consideran que el trabajo del cuerpo arbitral que encabezó el francés Francois Letexier inclinó la balanza del lado de Argentina.

Hany About Rida, presidente de la Egyptian Football Association (AEF), pidió a la FIFA que se abra una carpeta para evaluar el trabajo y las decisiones del silbante, ya que influyeron en el resultado del partido y en la eliminación de Egipto.

También se ha solicitado que Francois Letexier, sus asistentes y los árbitros del VAR no dirijan más encuentros en el Mundial "luego de una investigación sobre esos errores y la confirmación de un acto de discriminación hacia Egipto".

Todo ello basado, desde su perspectiva, en los errores "flagrantes" durante los Octavos de Final que "Los Faraones" perdieron contra Argentina (3-2).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Argentina vs Egipto: Messi Falla Penal y Así Reaccionaron los Aficionados

Egipto presentó queja ante la FIFA por las decisiones arbitrales en dos jugadas clave

Hay que señalar que la queja está centrada en dos jugadas clave: el gol de Mostafa Zico anulado luego de que el VAR señaló una falta cerca del área argentina, mucho antes del 2-0 de los egipcios.

La segunda jugada es una supuesta falta sobre el jugador egipcio Hamdy Fathy antes del tercer tercer gol de Argentina, misma que no fue revisada por el VAR.

La Asociación Egipcia de Futbol dijo que no permanecerá en silencio ante lo que describió como un uso indebido del sistema de video arbitraje (VAR). Egipto parecía encaminado a una de las mayores sorpresas del torneo cuando ganaba 2-0 a la defensora del título, Argentina, ​a falta de 11 minutos para el final del partido el martes, pero recibió tres goles en los minutos finales y quedó ‌eliminado.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la AEF dijo que "varios incidentes clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la coherencia y la equidad de decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido".

"Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han ⁠destacado incidentes arbitrales controvertidos e influyentes durante el partido. Esto subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia en el arbitraje de los partidos, particularmente en una competición de la talla ‌y la importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026."

El entrenador Hossam Hassan y el capitán Mohamed Salah expresaron su decepción después del partido, mientras que varios exjugadores y comentaristas de televisión también cuestionaron el arbitraje.

Con información de N+