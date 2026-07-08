Egipto Presentó Queja Formal ante FIFA por Arbitraje del Partido vs Argentina: ¿Qué Denunció?

Luego de que se sintió afectada por el arbitraje durante el partido de octavos de final ante Argentina, la Asociación Egipcia de Futbol ya interpuso su queja ante la FIFA

El trabajo del árbitro francés Francois Letexier en el partido Argentina vs Egipto fue muy polémico. Foto: ReutersEl trabajo del árbitro francés Francois Letexier en el partido Argentina vs Egipto fue muy polémico. Foto: Reuters

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Egipto reclama ante FIFA por decisiones arbitrales que favorecieron a Argentina. ¿Hubo errores flagrantes en el uso del VAR? Conoce las jugadas que desataron la controversia.

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