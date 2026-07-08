Zohran Mamdani: Alcalde de NY Acepta Robo a Egipto contra Argentina en el Mundial 2026

Luego que la selección egipcia anunció una denuncia formal ante la FIFA para exigir una investigación sobre las decisiones del equipo arbitral, al considerar que fueron determinantes en su eliminación del Mundial 2026 contra Argentina, ahora, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se suma al debate sobre el polémico encuentro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Por Qué NO Tenían que Anular el Gol de Egipto vs Argentina en el Mundial? Exárbitro lo Explica

“Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer”, afirmó el político.

De esta forma el alcalde neoyorquino avivó el debate en torno a la polémica derrota de Egipto en el Mundial 2026 al afirmar que el equipo fue "robado" tras su dramática derrota por 3-2 ante Argentina en los octavos de final el martes.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que la eliminación de Egipto causara críticas hacia los árbitros, y la Asociación Egipcia de Futbol (EFA) expresara formalmente su preocupación por las decisiones arbitrales y el uso del VAR.

Uno de los temas más comentado del partido fue un gol de Mostafa Zico en el segundo tiempo que fue anulado después de que el VAR detectara una falta más de 20 segundos antes de que el balón entrara en la portería. Argentina remontó posteriormente para sellar la victoria por 3-2.

Mamdani menciona derrota de Egipto al presentar plan de autobuses en NY

Zohran Mamdani hizo referencia a la derrota de Egipto al presentar el plan de autobuses de Nueva York. Mencionó el encuentro deportivo al hablar con los neoyorquinos sobre su programa "Próxima Parada: Mejores Autobuses, Servicio Más Rápido" el miércoles.

El alcalde explicaba cómo un servicio de autobuses más rápido podría ahorrar a los usuarios un tiempo valioso en sus desplazamientos diarios. “Si tomas el autobús para ir al trabajo, el ahorro es enorme”, dijo Mamdani.

“En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en el autobús. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de viaje”. dormir”.

"Egipto fue víctima de una injusticia", dijo el alcalde de NY

Luego añadió: “Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue víctima de una injusticia ayer. Y, sobre todo, significa que los neoyorquinos, que no tienen suficiente tiempo, lo recuperan”.

Sus comentarios surgieron mientras crecía la frustración en Egipto por varias decisiones tomadas durante el partido arbitrado por el francés François Letexier.

La Asociación Egipcia de Futbol cuestiona al equipo arbitral liderado por François Letexier.

Horas después de la derrota, la EFA presentó una queja oficial contra Letexier y el equipo arbitral. En un comunicado difundido en redes sociales, la federación afirmó que no podía permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales y lo que describió como un mal uso del sistema VAR.

HVI