Zohran Mamdani: Alcalde de NY Acepta Robo a Egipto contra Argentina en el Mundial 2026

El alcalde neoyorquino avivó el debate en torno a la polémica derrota de Egipto en el Mundial 2026 al afirmar que el equipo fue "robado" 3-2 ante Argentina en los octavos de final

Zohran Mamdani, Alcalde de NY, Respalda Denuncia de Egipto que Fue "Robado" en Partido vs ArgentinaReacción de Lionel Messi en Octavos de final en partido Argentina vs Egipto. Foto: Reuters

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Las declaraciones de Zohran Mamdani se produjeron un día después de que la eliminación de Egipto causara críticas hacia los árbitros, y la Asociación Egipcia de Futbol expresara formalmente su preocupación por las decisiones arbitrales y el uso del VAR

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