¿México Ya Clasificó al Mundial Femenil 2027 en Brasil? La Selección Lleva Dos Ediciones Ausente

Luego de ausentarse consecutivamente de los dos Mundiales anteriores, en Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023, las futbolistas Tricolores no quieren perderse la justa de Brasil 2027. Así que te contamos cómo va el trámite del boleto mundialista.

En las eliminatorias de la Concacaf, la Selección Mexicana Femenil quedó ubicada en el Grupo A, junto con San Vicente, Santa Lucía, Islas Vírgenes y Puerto Rico. A todos ellos logró vencerlos con los siguientes marcadores:

México 14-0 San Vicente

México-7-0 Santa Lucía

México 9-0 Islas Vírgenes

México 6-0 Puerto Rico

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¿México Ya Está Clasificado para el Mundial Femenil 2027 en Brasil? Estos Son los Detalles

Por tanto, las mexicanas quedaron en el primer lugar del sector, con 12 unidades, para asegurar su pase al denominado Campeonato W: torneo en el que se dan cita las 8 mejores Selecciones de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Y en el Campeonato W, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre del 2026 en Houston, Texas, se jugarán cuartos de final, semifinales y por supuesto la final. Es decir, habrá juegos de eliminación directa para otorgar 4 boletos directos a la Copa del Mundo y 2 pases al repechaje.

Las Selecciones que se darán cita en Houston son México, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá y El Salvador. Los cuatros equipos que ganen su primer duelo, pasarán a semifinales y automáticamente habrán sellado su pasaporte al Mundial 2027 que se jugará en Brasil.

Así que México puede asegurar el pase si vence a su similar de Haití, en partido que se disputará el 28 de noviembre en Houston. Y en caso de perder, aún tendrán chance de buscar uno de los dos cupos en el repechaje internacional. Los cuartos de final se jugarán así:

México vs Haití

Estados Unidos vs El Salvador

Canadá vs Panamá

Jamaica vs Costa Rica

Las Selecciones ganadoras estarán automáticamente dentro del Mundial Femenino de Brasil 2027. Las demás tendrán que pelear por 2 lugares en la repesca.

Con información de N+