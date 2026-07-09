¿México Ya Clasificó al Mundial Femenil 2027 en Brasil? La Selección Lleva Dos Ediciones Ausente

La Selección Mexicana femenil ha estado ausente de las dos Copas del Mundo anteriores. Checa aquí si ya rompió o no esa racha negativa

La Selección Mexicana no quiere quedarse sin ir a un Mundial por tercera vez seguida.La Selección Mexicana no quiere quedarse sin ir a un Mundial por tercera vez seguida. Foto: Reuters

Destacado

¿Podrá México romper su racha negativa y clasificar al Mundial Femenil 2027? Descubre cómo las Tricolores avanzan en el Campeonato W tras arrasar en las eliminatorias de Concacaf.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+