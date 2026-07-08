¿Infantino Recibirá Castigo? Presidente de la FIFA Será Remitido a Comisión de Ética Olímpica

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera para suspender la sanción a un jugador de la selección estadounidense, la organización sin fines de lucro, FairSquare, anunció este miércoles 8 de julio que presentará una denuncia ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la "reiterada violación de las normas de neutralidad política" por parte de Gianni Infantino.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, el presidente de la FIFA será remitido a los investigadores de ética olímpica por una posible vulneración al principio de neutralidad política.

La ONG deportiva y de derechos humanos, con sede en Londres, señaló en un comunicado el miércoles que "presentará una queja ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por la reiterada vulneración de las normas de neutralidad política por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino”.

Legisladores europeos piden investigar a Gianni Infantino

Aunado a esto, este mismo miércoles, 72 eurodiputados miembros del Parlamento Europeo, escribieron a los 27 presidentes de las federaciones de futbol de la Unión Europea, para solicitar una investigación sobre el proceso de toma de decisiones en el caso Folarin Balogun, el futbolista al que se le perdonó la sanción de una suspensión por tarjeta roja antes del partido entre Estados Unidos y Bélgica por los Octavos de Final del Mundial 2026.

"A la luz de la decisión adoptada el domingo de suspender la aplicación de la suspensión automática de un partido, consideramos que es hora de que las federaciones europeas de futbol, ​​todas ellas federaciones miembro de la FIFA, intervengan y soliciten a la FIFA que investigue los procesos de toma de decisiones mencionados", dice el comunicado.

Recordemos que el COI cita la neutralidad entre los “principios fundamentales del olimpismo” para organismos deportivos como la FIFA, por lo que tiene jurisdicción sobre Infantino desde que el mandamás de la FIFA se incorporó en 2020 a su grupo.

En ese sentido, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, dijo el martes 7 de julio que el organismo ha estado observando "cómo se desarrolla todo" y aseguró que de existir una queja formal, la Comisión de Ética del COI investigará el caso.