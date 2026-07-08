¿Infantino Recibirá Castigo? Presidente de la FIFA Será Remitido a Comisión de Ética Olímpica

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, será investigado por una posible vulneración al principio de neutralidad política

Gianni Infantino, presidente de la FIFAFoto: Getty Images
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