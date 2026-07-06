¿Quién Es Folarin Balogun y Por Qué la FIFA le Quitó la Tarjeta Roja al Jugador de EUA?

Folarin Balogun juega en el Mónaco y es el actual goleador de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, pero su nombre es tendencia por una llamada de Trump

¿Quién Es Folarin Balogun y Por Qué la FIFA le Quitó la Tarjeta Roja?El delantero de EUA, Folarin Balogun. Foto: Reuters

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En el partido de los dieciseisavos de final en el que EUA venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina, Balogun recibió una tarjeta roja directa tras una revisión en el VAR por pisar el tobillo del defensor Tarik Muharemovic. La FIFA le retiró la sanción tras recibir una llamada de Trump y eso ha sacudido al Mundial 2026

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