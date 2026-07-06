Mujer Originaria de Minatitlán es Hallada Sin Vida Enterrada en Patio de Vivienda en Cancún

En Cancún, Quintana Roo Lizbeth Bustos Vera, reportada como desaparecida desde el pasado 16 de junio, fue encontrada sin vida y sepultada en el patio trasero de su propia vivienda. La mujer era originaria del municipio de Minatitlán, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bebé de 1 Año Queda Huérfano Tras Ataque Armado en Ixhuatlán del Café, Veracruz

Lizbeth, dejó en la orfandad a dos menores de edad, una niña de 11 años y un niño de tres. Lo último que informó a sus familiares es que viajaría a Canadá para reunirse con su esposo. Se presume, que fue presuntamente víctima de feminicidio por un sujeto llamado Yadriel "N", un peluquero de origen Cubano, con quien inició una relación sentimental.

El 22 de junio fue presentada la denuncia formal por su desaparición ante la Fiscalía de Cancún, iniciándose la carpeta de investigación 123/FND/2026. Derivado de los mismo, autoridades ministeriales acudieron a la vivienda de Bustos Vera, ubicada en la calle Bacalar, de la Supermanzana 46.

En la parte posterior del inmueble detectaron una zona con una reciente pavimentación de concreto y, al excavar, peritos localizaron el cuerpo de Lizbeth en avanzado estado de descomposición. Es de mencionar, que su actual pareja sentimental, permanece prófugo de la justicia, por lo que aún no hay registro de personas detenidas.

Fiscalía informa sobre líneas de investigación por asesinato de Lizbeth

La víctima originaria de Minatitlán, Veracruz, con nacionalidad canadiense y residente de cancún, contaba con una ficha de búsqueda desde el pasado 16 de junio. Las líneas de investigación de la Fiscalía General del Estado, apuntan como principal sospechoso a su expareja sentimental, un hombre de origen cubano.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el sujeto desapareció de la zona tras la ausencia de la víctima, tras un presunto ataque motivado por la decisión de la mujer de concluir la relación sentimental. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este hecho, mientras que los allegados de la víctima exigen justicia ante la tragedia que deja a menores en la orfandad.