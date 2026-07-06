Mujer Originaria de Minatitlán es Hallada Sin Vida Enterrada en Patio de Vivienda en Cancún

Una mujer veracruzana que había sido reportada como desaparecida en Cancún, fue encontrada sin vida enterrada en el patio de su vivienda

Mujer desaparecida es hallada muertaFoto: Protocolo Alba Quintana Roo

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Impactante hallazgo en Cancún: Lizbeth Bustos, desaparecida desde junio, fue encontrada enterrada en su casa. Su expareja es el principal sospechoso.

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