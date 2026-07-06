Unidad Oficial de la FGE Choca con Camioneta en la Zona Centro de Veracruz; Hay Tres Lesionados

Tres personas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja al resultar con algunos golpes en un choque registrado durante este lunes, en el cruce de la avenida 9 y calle 7, en la colonia Centro de Córdoba, donde se vieron involucradas una camioneta particular y una unidad oficial de la Fiscalía.

Paramédicos se encargaron de brindar los primeros auxilios y sólo una persona fue trasladada a un sanatorio, las otras dos no requirieron ser trasladado para recibir atención médica especialzada.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Policía Ministerial acudieron para resguardar la documentación oficial que era transportada en la unidad de la Fiscalía, mientras que personal de Tránsito Municipal y peritos realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Unidad de carga pesada vuelca en la autopista Maltrata-Esperanza

La circulación se vio interrumpida parcialmente sobre la autopista Maltrata–Esperanza, a la altura del kilómetro 234 con dirección a Puebla, debido a la volcadura de una unidad pesada registrada durante la madrugada de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió pasando la localidad de San José Cuyachapa, en el estado de Puebla, donde una unidad de carga terminó volcada, lo que obligó a implementar un cierre parcial para permitir las labores de atención y retiro del vehículo.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y personal correspondiente para tomar conocimiento de los hechos y para brindar apoyo, así como coordinar las maniobras tras este fuerte accidente.

Las autoridades realizaron el exhorto a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad, respetar la señalización vial y conducir a la defensiva para evitar nuevos percances. Es de mencionar que hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas por este suceso.