Unidad Oficial de la FGE Choca con Camioneta en la Zona Centro de Veracruz; Hay Tres Lesionados

Un fuerte choque en el cruce de la Av. 9 y la calle 7 se registró un fuerte choque en la colonia Centro en la ciudad de Córdoba en la zona centro de Veracruz.

Camioneta oficial de Fiscalía choco en calles del centro de Córdoba, se reportan 3 lesionadosFoto: N+

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Accidente en Córdoba: una camioneta oficial de la Fiscalía chocó en la colonia Centro. Tres personas fueron atendidas por paramédicos. Conoce cómo ocurrió este incidente.

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