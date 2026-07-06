Dos Adultos y una Menor Mueren en un Fuerte Accidente Carretero en Veracruz

Un fuerte choque ocurrido entre un autobús de transporte foráneo y un auto particular en Perote, dejo un saldo de tres muertos la mañana de este lunes 6 de julio.

Tres personas fallecieron en un fuerte accidente vehicular en PeroteFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente fatal en Veracruz: autobús y Nissan March chocan en El Trébol, dejando tres fallecidos. Descubre cómo ocurrió esta tragedia vial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+