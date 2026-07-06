Dos Adultos y una Menor Mueren en un Fuerte Accidente Carretero en Veracruz

Tres personas murieron, entre ellas una menor de edad, tras un fuerte accidente registrado la mañana de este lunes 6 de julio en el municipio de Perote, Veracruz.

El percance ocurrió en el crucero de la carretera federal 140 con la autopista, en la zona conocida como El Trébol, donde un autobús de la línea AU, que cubría la ruta Perote - Altotonga, chocó contra un automóvil Nissan March de color rojo.

En el vehículo particular viajaban cuatro personas. Una mujer, un hombre y una menor fallecieron en el lugar debido a la fuerza del impacto.

El conductor quedó prensado entre los restos del automóvil y fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Perote. Posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital de Xalapa.

El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, mientras que la circulación permaneció parcialmente cerrada durante las labores de rescate y las diligencias de las autoridades para esclarecer las causas del hecho.

Otro aparatoso accidente ocurrido esta mañana en Banderilla, Veracruz

Una camión de carga de una empresa refresquera terminó volcada la mañana de este lunes sobre el bulevar Xalapa–Banderilla, luego de que presuntamente el conductor intentó esquivar los baches que existen en la vialidad.

El accidente ocurrió en los carriles con dirección a Xalapa, donde la unidad quedó recostada sobre uno de sus costados, lo que afectó la circulación vehicular durante varios minutos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para rescatar al conductor, quien quedó atrapado en la cabina, además de controlar una fuga de combustible para evitar mayores riesgos.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y complicaciones al tránsito mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad.