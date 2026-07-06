Muere Atropellada Mujer de la Tercera Edad Frente a un Hospital en Puebla

Una adulta mayor perdió la vida tras ser arrollada sobre la federal México-Tuxpan frente al Hospital Integral de Xicotepec de Juárez en Puebla.

Atropellan a mujer frente hospital de Xicotepec de Juárez, Puebla.Foto: Línea Directa Noticias

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Una mujer de la tercera edad fallece tras ser atropellada en Xicotepec, Puebla. El conductor huyó del lugar. Las autoridades buscan esclarecer el caso. ¿Qué se puede hacer para prevenir estos sucesos?

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