Muere Atropellada Mujer de la Tercera Edad Frente a un Hospital en Puebla

La mañana de este lunes 6 de julio una mujer perdió la vida atropellada frente al Hospital Integral de Xicotepec de Juárez, sobre la carretera federal México–Tuxpan, hecho que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de la tercera edad fue embestida cuando estaba en las inmediaciones del nosocomio. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar antes de recibir atención médica.

Muere adulta mayor tras ser arrollada en la carretera federal México–Tuxpan

Elementos de la Policía Municipal de Xicotepec acudieron al sitio para acordonar la zona y facilitar las labores de los servicios periciales, mientras el tránsito en la carretera federal estuvo afectado tres horas durante las diligencias.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad del conductor involucrado quien se dio a la fuga a bordo de un vehículo con características proporcionadas a las autoridades.

Hasta el momento la identidad de la adulta mayor permanece reservada, y se desconoce si al momento del accidente iba acompañada de algún familiar.

Dos personas resultan lesionadas tras accidente en el Periférico Ecológico Puebla

Dos personas lesionadas de consideración fue el saldo del choque de un auto contra la señalética ubicada sobre el Periférico Ecológico y la incorporación a la 16 de Septiembre en la ciudad de Puebla.

Los primeros reportes indican que el conductor manejaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad cuando al querer incorporarse a la lateral se impactó contra el mobiliario urbano.

Luego del percance, la pesada estructura de siete metros de altura cayó hacia el pavimento. En el auto involucrado viajaba mujer y hombre quienes tuvieron que ser atendidos por paramédicos ya que uno de ellos tuvo fractura en pierna y brazo.

Dos de los cinco carriles tuvieron que cerrarse para que paramédicos brindaran atencion médica y retiraran el automóvil así como la señal vial. Peritos de proximidad de caminos arribaron al sitio para llevar a cabo diligencias y deslindar responsabilidades.

Con información de N+

MCS