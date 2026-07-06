Hombre Muere en su Camioneta cuando Buscaba Ayuda en el Palacio Municipal de Coronango, Puebla

Una persona llegó al Palacio Municipal del municipio de Coronango para pedir ayudar porque se sentía mal, pero minutos después falleció.

Palacio Municipal de Coronango, Puebla.Foto: PB Comunicación

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Tragedia en Coronango: un hombre fallece en su camioneta frente al Palacio Municipal tras buscar ayuda por un infarto. ¿Qué ocurrió en esos minutos críticos?

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