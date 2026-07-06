Hombre Muere en su Camioneta cuando Buscaba Ayuda en el Palacio Municipal de Coronango, Puebla

La mañana de este 6 de julio un hombre no logró sobrevivir a un presunto infarto fulminante luego de llegar a pedir ayuda al Palacio Municipal de Coronango en el centro de este municipio ubicado en Puebla.

De acuerdo a los primeros reportes, el masculino llegó pidiendo ayuda a bordo de su camioneta color verde, testigos refirieron que mencionaba que se sentía mal, no obstante nadie pudo brindarle primeros auxilios.

Lamentablemente en cuestión de minutos el hombre ya había fallecido frente a la Comisaria Municipal de Coronango, a pesar de que se le solicitó el apoyo a una ambulancia, el fatal incidente era evidente.

Muere un hombre de un presunto infarto frente al Palacio Municipal de Coronango

Policías procedieron a acordonar la zona y solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo las diligencias correspondientes, mientras que familiares de la víctima arribaron al lugar para confirmar la identidad, se sabe que el hombre era vecino de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán de Coronango.

La camioneta quedó acordonada mientras peritos del Servicio Médico Forense llevaron acabo la toma de evidencias y el levantamiento del cuerpo, al cual se le realizará la necropsia de ley para confirmar las causas de su fallecimiento.

Cabe destacar que aparentemente la persona sufría de una enfermedad por lo que podrían confirmar que se trató de un infarto cardíaco.

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Policía Auxiliar de Puebla ayudó a un parto de emergencia en la CDMX

Una elemento de la Policía Auxiliar originaria de Atlixco, Puebla, ayudó a traer al mundo a un bebé en la entrada del Hospital General de La Villa, en la Ciudad de México, después que la madre no recibiera atención médica inmediata.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando Eva y su esposo, Gilberto, acudieron al nosocomio debido a que el parto era inminente. De acuerdo con su testimonio, el personal les informó que no había un ginecólogo disponible y les indicó trasladarse a otro hospital.

Sin embargo, el trabajo de parto avanzó rápidamente y el bebé comenzó a nacer en el acceso principal del hospital. Ante la emergencia, la oficial de la Policía Auxiliar, Natali Herrera Casquera intervino, para asistir el alumbramiento.

Gracias a su rápida actuación y movilización, la uniformada logró apoyar el nacimiento del menor, quien, junto con su madre, fueron reportados en buen estado de salud.

De acuerdo con el relato de la familia, fue hasta después del nacimiento que fueron ingresados al hospital para recibir atención médica. La acción de la oficial poblana ha sido reconocida en redes sociales como un ejemplo de vocación de servicio y solidaridad ante una emergencia.

Con información de N+

MCS