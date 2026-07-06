FGJCDMX No Descarta Algún Delito en Muerte de Joven por Festejos de México vs Ecuador

Autoridades capitalinas continúan la investigación de la muerte de un joven durante los festejos por el triunfo de México frente a Ecuador

Celebración de miles de aficionados en Paseo de la Reforma tras triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCelebración de miles de aficionados en Paseo de la Reforma tras triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Qué ocurrió realmente en los festejos de México vs Ecuador? La FGJCDMX investiga la muerte de un joven y no descarta delito. Conoce los detalles.

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