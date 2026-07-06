FGJCDMX No Descarta Algún Delito en Muerte de Joven por Festejos de México vs Ecuador

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó hoy, 6 de julio de 2026, que no se descarta que exista algún delito asociado con la muerte de un joven tras los festejos por el partido México-Ecuador.

En un comunicado, la dependencia capitalina afirmó que continúa la investigación por la muerte del joven, uno de los cuatro fallecidos durante los festejos en Paseo de la Reforma luego de la victoria de la Selección Mexicana el pasado 30 de junio.

La Fiscalía capitalina expuso que dicha persona falleció por broncoaspiración. Fue llevada desde la zona de festejos en Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero.

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Investigaciones en curso

“Como parte de las diligencias, esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban”, puntualizó.

Para ello, informó que se realiza:

Análisis de testimonios.

Revisión de videograbaciones.

Dictámenes periciales.

Estudios toxicológicos.

Así como el análisis de los demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación.

“No se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”, dijo.

Seguirán las indagatorias

La dependencia capitalina indicó que seguirán las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

“La institución reitera su compromiso de investigar con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido”, añadió.

SPB