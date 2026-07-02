Fiscalía CDMX Abre Carpetas de Investigación por Muertos en Festejos del México vs Ecuador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias por el fallecimiento de las cuatro personas en las inmediaciones del Ángel

Festejos en el Ángel de la Independencia. Foto: CuartoscuroFestejos en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro
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