Fiscalía CDMX Abre Carpetas de Investigación por Muertos en Festejos del México vs Ecuador

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) inició este miércoles cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas durante y después de los festejos de la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Para esclarecer los hechos, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) lleva a cabo el levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos, entrevistas y demás diligencias necesarias, informó en un comunicado la fiscalía capitalina.

"Asimismo, se brinda acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas y se realizan acciones para la identificación y localización de familiares en el caso de la víctima que permanece sin identificar", añadió en el documento.

En tanto, los dictámenes periciales para determinar con precisión la causa de muerte de cada una de las personas fallecidas se encuentran en proceso de elaboración.

De igual forma, la Fiscalía CDMX desarrolla investigaciones independientes respecto de la mecánica de hechos en cada una de las tres ubicaciones donde se registraron los eventos, con el propósito de esclarecer las circunstancias particulares de cada caso y determinar, en su caso, las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

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¿Quiénes son los muertos de los festejos del Ángel?

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, en un primer evento, una mujer perdió la vida en el cruce de Río Neva y Avenida Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que en un segundo evento, ocurrido en el cruce de las calles Lancaster y Hamburgo, colonia Juárez, dos personas perdieron la vida presuntamente tras quedar atrapadas por la concentración masiva de asistentes durante los festejos.

En un tercer evento, registrado en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc, un hombre, aún no identificado, fue atendido por servicios de emergencia tras presentar una emergencia médica relacionada, de manera preliminar, con una posible intoxicación.

Respecto de la persona aún no identificada, se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, complexión media-delgada, tez morena clara o mestiza, cabello negro y barba y bigote incipientes.

Presidente de la FIFA expresa condolencias

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias por el fallecimiento de los cuatro aficionados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana", dijo Infantino vía la red social Instagram.

Y añadió: "en nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Qué descansen en paz":

AMP