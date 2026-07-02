¿Qué Probabilidades Tiene México de Ganar a Inglaterra en el Mundial? Pronóstico se Empareja

Ahora que ya es oficial existe un pronóstico de cara al partido de México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 y si quieres saber qué equipo es favorito para avanzar a la siguiente fase del torneo, acá te decimos quién tiene más probabilidades de ganar el próximo domingo 5 de julio en el Estadio sede CDMX. Después de la victoria de la Selección mexicana frente a Ecuador y el sufrido triunfo de los Tres Leones contra RD del Congo, las llaves del Mundial 2026 confirmaron un partido entre mexicanos e ingleses para la ronda de 8vos de final, por eso en una nota ya te dijimos por qué el Tri ya no jugaría en el país, en caso de avanzar a cuartos de final y cómo estará el clima en CDMX para el 5 de julio.

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De acuerdo con estadísticas mostradas por Google, las posibilidades que tiene cada selección de ganar el juego son variadas, aunque al momento el gran favorito para clasificar a cuartos de final es Inglaterra. Así las probabilidades de victoria:

Pronóstico México vs Inglaterra: ¿Quién tiene más probabilidades de ganar el partido en el Mundial?

México: 31% de probabilidad de victoria.

Inglaterra: 31% de probabilidad de victoria.

Tiempo extra: 38% de probabilidad de empate en el tiempo regular.

Para entender más las probabilidades que tienen México e Inglaterra para el próximo juego, en una nota ya te mostramos el historial de partidos entre ambas selecciones, pues los resultados indican que el combinado europeo tiene cierto dominio al momento de enfrentar al Tri. La página de estadísticas, Opta Analyst mostró un listado con las probabilidades que tienen las selecciones que diputan los dieciseisavos de final de ganar el Mundial 2026. La posibilidad de que la Selección mexicana se quede con el título es de apenas el 1.8%. Esta cifra ubica a la escuadra anfitriona en la posición número 13 de 16. La proyección indica que el favorito para ganar la Copa del Mundo es Francia, al contar con el 18.7$ de probabilidad. Muy de cerca le sigue Argentina, con un 16.3% y España con el 13.5%. Aún y con esta información, México ira contra todo pronóstico a tratar de vencer a Inglaterra en el Estadio sede CDMX, en los octavos de final del Mundial 2026. AO

¿Qué posibilidades tiene México de ganar el Mundial?