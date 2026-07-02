¿Qué Probabilidades Tiene México de Ganar a Inglaterra en el Mundial? Pronóstico se Empareja

Ya hay un pronóstico para el partido México vs Inglaterra de octavos de final, por eso checa quién tiene más posibilidades de ganar en el Mundial 2026.

Pronóstico México vs Inglaterra Quién tiene más probabilidades de ganar partido de octavos de final Mundial 2026México juega los 8vos de final en el Estadio sede CDMX. Foto: Getty

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