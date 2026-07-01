Alerta por el México vs Inglaterra: 11 Estados que Reino Unido Pide No Visitar a Sus Turistas

A unos días del partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026, el Gobierno británico actualizó su alerta de viaje

Alerta por el México vs Inglaterra. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO)Alerta por el México vs Inglaterra. Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO)

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¡Atención viajeros! Reino Unido emite alerta para 11 estados de México antes del México vs Inglaterra. Descubre cuáles son y por qué es importante estar informado.

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