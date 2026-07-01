Alerta por el México vs Inglaterra: 11 Estados que Reino Unido Pide No Visitar a Sus Turistas

Antes del partido entre México e Inglaterra en la Ciudad de México, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) actualizó sus recomendaciones de viaje y emitió una advertencia para los ciudadanos británicos que planean visitar México.
En su más reciente actualización, autoridades de Reino Unido señala que la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico continúa representando un riesgo en diversas zonas del país. Por ello, recomienda evitar todos los viajes no esenciales a 11 estados y regiones específicas de México.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconseja todos los viajes a ciertas zonas de México, salvo los estrictamente necesarios", indica el comunicado oficial.
La actualización de estas recomendaciones coincide con la llegada de miles de aficionados ingleses al país para presenciar el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará en la Ciudad de México.
Lista de estados en alerta y las zonas restringidas por el Reino Unido
El mapa de riesgo trazado por el FCDO identifica sectores críticos donde la presencia de carteles eleva el peligro para los viajeros extranjeros, detallando excepciones seguras en carreteras y aeropuertos específicos:
Baja California: Se restringe Tijuana (excepto el aeropuerto, el puente Cross Border Xpress y la carretera de peaje 1D) y Tecate. Baja California Sur no está afectado.
Chihuahua: Alerta general en todo el estado, exceptuando la capital, el cruce fronterizo de Ciudad Juárez por la carretera 45, y la ruta turística del tren Chepe al Cañón del Cobre (incluyendo Creel).
Sinaloa: Excluye de la alerta a las ciudades de Los Mochis y Mazatlán, la carretera 32 y la autopista de peaje 15D.
Tamaulipas: Restricción total salvo el cruce de Nuevo Laredo (vía carretera 85D desde Monterrey) y la zona sur del estado entre Tampico, Ciudad Victoria y Magueyes.
Zacatecas: Se desaconseja cualquier traslado no esencial en toda la entidad.
Guanajuato: Alerta roja para todas las zonas ubicadas al suroeste de la carretera federal 45D.
Michoacán: Bloqueo general excepto para visitar Morelia (por vías 15D, 126 y 43) y el Pueblo Mágico de Pátzcuaro.
Jalisco: Prohibición al sur y suroeste del Lago de Chapala hasta Colima, además de 11 municipios del norte, incluidos Bolaños, Colotlán y Huejúcar.
Colima: Todo el estado bajo advertencia, con excepción de la ciudad portuaria de Manzanillo si se ingresa por mar o aire.
Guerrero: Alerta máxima en la entidad, salvando únicamente el destino turístico de Ixtapa-Zihuatanejo por vía aérea.
Chiapas: Áreas a menos de 40 km de la frontera con Guatemala y la Carretera Federal 199 entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.