Alerta por el México vs Inglaterra: 11 Estados que Reino Unido Pide No Visitar a Sus Turistas

Antes del partido entre México e Inglaterra en la Ciudad de México, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) actualizó sus recomendaciones de viaje y emitió una advertencia para los ciudadanos británicos que planean visitar México.

En su más reciente actualización, autoridades de Reino Unido señala que la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico continúa representando un riesgo en diversas zonas del país. Por ello, recomienda evitar todos los viajes no esenciales a 11 estados y regiones específicas de México.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconseja todos los viajes a ciertas zonas de México, salvo los estrictamente necesarios", indica el comunicado oficial.

La actualización de estas recomendaciones coincide con la llegada de miles de aficionados ingleses al país para presenciar el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, que se disputará en la Ciudad de México.

Lista de estados en alerta y las zonas restringidas por el Reino Unido

El mapa de riesgo trazado por el FCDO identifica sectores críticos donde la presencia de carteles eleva el peligro para los viajeros extranjeros, detallando excepciones seguras en carreteras y aeropuertos específicos: