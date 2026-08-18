Defensa Activa Plan DN-III-E Ante Altas Temperaturas en Mexicali

Ante las altas temperaturas que continúan afectando a Mexicali, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional comenzaron a aplicar el Plan DN-III-E para apoyar a la población y reforzar las acciones de prevención ante las condiciones climáticas extremas.

La medida se da después de que la Secretaría de Salud de Baja California solicitara formalmente la intervención de la Defensa, debido al incremento de personas afectadas por las altas temperaturas y a las 34 defunciones por golpe de calor registradas durante la actual temporada en el estado.

De acuerdo con la Sedena, personal militar y de la Guardia Nacional fue desplegado en Mexicali para proporcionar auxilio y orientación a la población, además de colaborar con las autoridades civiles en las acciones preventivas y de atención.

Como parte del operativo, fueron desplegados dos jefes, un oficial y 25 elementos de tropa, además de personal de la Guardia Nacional perteneciente a la 483/a. Compañía de Guardia Nacional.

Los elementos establecieron puntos de hidratación en la Plaza del Mariachi y la colonia Libertad, donde permanecerán atentos a las necesidades de la población y a posibles situaciones de emergencia relacionadas con las altas temperaturas.

Entre las acciones contempladas se encuentra brindar orientación a la población, mantener presencia en zonas donde se concentra un mayor número de personas, atender posibles emergencias derivadas de las condiciones climáticas y colaborar con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Defensa indicó que el personal permanecerá en condiciones de alerta para responder ante cualquier eventualidad y que las acciones se desarrollarán en coordinación con la Secretaría de Salud de Baja California.

El despliegue ocurre mientras las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar la exposición prolongada al calor, mantenerse hidratada y buscar atención médica ante síntomas relacionados con golpe de calor o deshidratación, principalmente en personas en situación vulnerable.

APG