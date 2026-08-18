Cambio climático

Defensa Activa Plan DN-III-E Ante Altas Temperaturas en Mexicali

Ejército Mexicano y Guardia Nacional desplegaron personal para apoyar a la población y reforzar las acciones de prevención durante la emergencia por calor

Defensa Activa Plan DN-III-E Ante Altas Temperaturas en MexicaliDefensa Activa Plan DN-III-E Ante Altas Temperaturas en Mexicali | Foto: Defensa

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