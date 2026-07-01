¿Cuánto Valen los Futbolistas de Inglaterra y Por Qué Es Una de las Selecciones Más Caras?

Tan solo el goleador Harry Kane, que hoy le dio el triunfo a los ingleses frente a los congoleños, tiene un valor de mercado de 60 millones de euros

¿Cuánto Valen las Figuras Inglesas y Por Qué Son una de las Selecciones Más Caras?Jugadores de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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El capitán inglés Harry Kane busca seguir agrandando su leyenda en este mundial ya que el equipo de los tres leones se verán las caras en octavos ante una México que se mide al tú por tú cuando se trata de jugar en el estadio sede de la CDMX

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