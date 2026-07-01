¿Cuánto Valen los Futbolistas de Inglaterra y Por Qué Es Una de las Selecciones Más Caras?

El futbolista Harry Kane rescató a Inglaterra de una inesperada decepción en dieciseisavos de final del Mundial ante República Democrática del Congo con un doblete con el que los de Thomas Tuchel lograron responder al tanto inicial africano e imponerse por 2-1 para enfrentarse el 5 de julio con México en el estadio sede de la CDMX en octavos de final.

Escuadra completa de la Selección de Inglaterra. Foto: Reuters

Este suceso no pasó desapercibido para los internautas, que rápidamente se cuestionaron por qué Inglaterra posee una de las selecciones más caras del planeta debido a sus principales estrellas, y es que su valor individual de cada jugador supera con creces los 100 millones de euros.

El portal especializado Transfermarkt muestra la cotización de estas figuras según las últimas revisiones de las figuras inglesas.

Jude Bellingham, del Real Madrid

Jude Bellingham tiene un valor de 130 millones de euros; a sus 23 años es el jugador inglés más valioso del planeta.

Jude Bellingham, futbolitsa de Inglaterra. Foto: Reuters

Declan Rice, del Arsenal

Declan Rice vale 120 millones de euros, al consolidarse como uno de los mediocentros más caros y dominantes del mundo.

El futbolista inglés, Declan Rice. Foto: Reuters

Bukayo Saka, del Arsenal

Bukayo Saka de Inglaterra en acción. Foto: Reuters

Bukayo Saka, del Arsenal, vale 110 millones, juega como extremo derecho estelar y es uno de los principales atractivos por su desempeño en la Premier League.

Harry Kane, del Bayern Múnich

Harry Kane tiene un valor de 60 millones de euros, porque a sus 32 años ha experimentado una reducción de valor, pero sigue siendo un delantero letal.

¿Por qué Inglaterra está entre las selecciones más caras?

Se estima que el plantel de Inglaterra alcanza un valor de mercado conjunto superior a los 1,360 millones de euros, y están casi al mismo nivel de equipos más costosos junto con Francia.

¿Por qué son jugadores tan caros?

Uno de los motivos que dan expertos de por qué los jugadores de la selección inglesa alcanzan precios astronómicos es la inflación de la Premier League.

El capitán inglés Harry Kane busca seguir agrandando su leyenda en este mundial, ya que el equipo de los tres leones se verá las caras en octavos ante una México que se mide al tú por tú cuando se trata de jugar en el estadio sede de la CDMX.

HVI