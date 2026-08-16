Futbol

Cristiano Ronaldo Habla Sobre su Futuro en el Futbol: 'Probablemente, Este Será mi Último Año'

El jugador dio una entrevista junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda.

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo, jugador de Portugal, durante el pasado Mundial. Foto: Getty Images
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