Hunter Biden Califica a Trump Como el 'Peor Presidente' de EUA en Entrevista con N+

Hunter Biden, hijo del expresidente estadounidense Joe Biden, calificó a Donald Trump como "el peor presidente" de Estados Unidos durante una entrevista con N+. El señalamiento ocurrió en el marco de una conversación en la que también abordó la salud de su padre, su proceso de recuperación de adicciones y el futuro del Partido Demócrata.

Hunter Biden ubicó a Trump como el mandatario más deficiente en la historia del país, con una sola excepción: el propio Trump durante su primer periodo, iniciado en 2016.

"Sin cuestionamiento, completamente objetivo, el peor presidente que jamás haya sido electo como presidente de Estados Unidos. El único presidente que se acerca a ser tan malo como presidente como Donald Trump es Donald Trump cuando fue electo en 2016", declaró.

En la misma entrevista, Hunter Biden acusó a Trump de haber deteriorado las relaciones de Estados Unidos con sus aliados y vecinos, y afirmó que la mayoría de sus declaraciones públicas son falsas, al grado de mentir incluso sobre su propia estatura y peso.

"Ha mentido en todos los niveles imaginables, ya sea sobre si mide seis pies con tres pulgadas y pesa 225 libras, o sobre si habría terminado la guerra en Ucrania el primer día. Nada de lo que sale de su boca puede ser creído, y casi todo lo que sale de su boca termina siendo una mentira", afirmó.

Estos son los señalamientos que Hunter Biden hizo en la entrevista sobre la actual administración de Trump:

Violación de reglas del Estado de derecho.

Deterioro de relaciones con aliados y países vecinos.

Debilitamiento de la seguridad de Estados Unidos en el ámbito internacional.

Incumplimiento de la promesa de terminar la guerra en Ucrania "el primer día".

Falta de veracidad "en todo nivel imaginable", incluso sobre datos personales como su estatura y peso.

Todos los puntos anteriores corresponden a declaraciones y opiniones de Hunter Biden. Ve aquí la entrevista completa: