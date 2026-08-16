Internacional

Hunter Biden Califica a Trump Como el 'Peor Presidente' de EUA en Entrevista con N+

En entrevista con N+, el hijo del expresidente Joe Biden habló del actual mandatario de Estados Unidos y lo acusó de mentir constantemente

Hunter Biden Califica a Trump Como el 'Peor Presidente' de EUA en Entrevista con N+Hunter Biden concedió una entrevista especial a N+ en la que calificó a Donald Trump como el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Foto: AP / Archivo

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