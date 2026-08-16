No Habría Libertad si no se Defiende la Soberanía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no habría libertad, bienestar ni derechos sin soberanía, durante la inauguración del hospital general del IMSS Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas, este domingo.

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador Américo Villarreal; el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el titular del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Salud, David Kersenobich.

Antes de su llegada, distintos grupos se manifestaron en el exterior del inmueble, entre ellos familiares de Danna Yanina, la adolescente detenida por el caso de Dafne Zapata, quienes desplegaron una manta para pedir justicia.

Hacia el cierre de su mensaje, la presidenta declaró:

"No habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía; por eso defendemos de igual manera la soberanía al igual que el bienestar del pueblo de México".

Sheinbaum señaló que con la apertura del hospital en Ciudad Madero suma 32 nosocomios inaugurados por su gobierno y el de Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Un día antes, dijo, se había inaugurado el hospital del ISSSTE en Tampico, luego de actos en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico durante el fin de semana.

La presidenta atribuyó a lo que llamó "el periodo neoliberal" —los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— el abandono del sector salud en México, y afirmó que el presidente López Obrador encontró 80 hospitales abandonados al inicio de su gestión.

Sheinbaum también se refirió al sistema educativo:

"La mejor educación en México es la pública, no la particular, gracias al magisterio nacional".

La mandataria mencionó, sin dar más detalle en este fragmento, un caso en Aguascalientes en el que, según relató, se encontró tubería de PVC pintada como si fuera de cobre en la construcción de un hospital.

Sheinbaum explicó que el objetivo del gobierno es avanzar hacia un sistema de salud universal que integre al IMSS, al ISSSTE y al IMSS Bienestar, de forma que una persona pueda atenderse en la institución más cercana, tenga o no derechohabiencia, sin que eso implique todavía una fusión completa de los tres sistemas.