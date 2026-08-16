Política

No Habría Libertad si no se Defiende la Soberanía: Sheinbaum

La presidenta habló en la inauguración de un hospital IMSS Bienestar en Ciudad Madero, Tamaulipas

No Habría Libertad si no se Defiende la Soberanía SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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