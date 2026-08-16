Seguridad

México y EUA Acuerdan Compra de Sistemas Antidrones para Combatir a Cárteles

Durante la visita del Secretario del Ejército de EUA, Daniel P. Driscoll, se llevó a cabo la firma de la declaración para la adquisición de la tecnología a precio competitivo.

DronesFoto: Cuartoscuro | Archivo
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