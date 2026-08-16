México y EUA Acuerdan Compra de Sistemas Antidrones para Combatir a Cárteles

México y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta que permite a las Fuerzas Armadas mexicanas adquirir sistemas antidrones para combatir a los cárteles, informó el representante de Washington, Ronald Johnson.

Durante la visita del Secretario del Ejército de los Estados Unidos, Daniel P. Driscoll, se llevó a cabo el acuerdo en el que participó el general Héctor Ávila Alcocer, quien hace unas semanas asumió la Comandancia del Ejército Mexicano.

El embajador Johnson destacó, a través de una publicación en X, que este acuerdo permitirá a la Secretaría de la Defensa acceder al mercado digital del Ejército de los Estados Unidos para fortalecer la capacidad para combatir a los cárteles y "hacer frente a nuestros retos compartidos de seguridad".

Nuestra cooperación en materia de defensa continúa fortaleciéndose. Durante la visita de @SecArmy Driscoll, los Estados Unidos y @Defensamx1 firmaron una Declaración de Intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas mediante la innovación en defensa y… pic.twitter.com/gCf4g7UQWC — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 16, 2026

Previamente, desde la cuenta de Driscoll se habían destacado las asociaciones entre el gobierno de México y el estadounidense, "a través del diálogo y un propósito compartido".

Cabe destacar que la declaración firmada por las Fuerzas Armadas de ambos países prevé el acceso a la adquisición de sistemas aéreos no tripulados y sistemas contra aeronaves no tripuladas a costos competitivos.

"Al compartir experiencias operativas, capacidades y lecciones aprendidas, estamos fortaleciendo nuestra asociación e identificando oportunidades para acelerar la innovación en apoyo a nuestros soldados y la seguridad de nuestras naciones", destacó el funcionario estadounidense.