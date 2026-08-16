Se Registra Sismo de Magnitud 3.3 en Tula, Tamaulipas

A cuatro días de la racha de cuatro sismos registrados en Tamaulipas, volvió a temblar. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro fue a 92 kilómetros al suroeste de Ciudad Victoria. Fue un sismo de magnitud 3.3 registrado a la 1:43 horas de este domingo 16 de agosto, una de las magnitudes más bajas que se presentan en la entidad, según el Catálogo de Sismos de la UNAM.

Al desplegar el mapa de ubicación que proporciona el SSN, se aprecia que el epicentro se localizó en el municipio de Tula, cerca de la línea divisoria con Bustamante, en el Altiplano tamaulipeco.

Cabe recordar que en esa misma zona se presentó uno de los cuatro sismos más recientes en Tamaulipas, también en Tula, el pasado martes 11 de agosto, a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, del Pueblo Mágico.

Con el sismo de este domingo, Tamaulipas suma cinco registros en lo que va de agosto, mes en el que se intensifica la actividad sísmica en el país, siendo septiembre el de mayor frecuencia.

El recuento del año indica que van once sismos en los que el SSN toma como referencia poblaciones de Tamaulipas, a los que se suman cuatro más que tuvieron como referencia a Linares, Nuevo León (tres) y Cerritos, San Luis Potosí (uno).