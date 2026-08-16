Medio Ambiente

Se Registra Sismo de Magnitud 3.3 en Tula, Tamaulipas

Tamaulipas volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este domingo, luego de que un sismo de magnitud 3.3 tuviera su epicentro en el municipio de Tula.

Se Registra Sismo de Magnitud 3.3 en TamaulipasSe Registra Sismo de Magnitud 3.3 en Tamaulipas. Foto: Gobierno Municipal de Tula Tamaulipas

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Quinto sismo en agosto para Tamaulipas: magnitud 3.3 en Tula.

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