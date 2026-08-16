Mañana Inician las Clases: ¿Qué Alumnos Regresan Este Lunes 17 de Agosto en México y A Qué Hora?

Las vacaciones terminan este domingo para muchos estudiantes con la noticia de que mañana es el regreso a clases, por eso acá te decimos a qué hora inician las actividades y qué alumnos entran a las escuelas este lunes 17 de agosto en México, pues la SEP, UNAM e IPN tienen diferentes fechas de inicio del ciclo escolar 2026 a 2027.

El regreso a clases en la UNAM será diferente para el alumnado de preparatoria, CCH y universidad, por eso en una nota ya te dijimos cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en la máxima casa de estudios. También qué estudiantes de la SEP vuelven el próximo lunes 24 de agosto, una semana antes de lo pactado en el calendario oficial.

Los estudiantes que entran a clases este lunes 17 de agosto 2026 son los alumnos de licenciatura de continuidad, es decir quienes ya realizan sus estudios de la UNAM. Los únicos que no van a volver aún son los pertenecientes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), por eso en una nota ya te dijimos el motivo y cuándo regresan a las aulas.

Para el resto de estudiantes de la UNAM, el regreso a clases será en las siguientes fechas:

Estudiantes de CCH y ENP : Lunes 31 de agosto 2026.

Alumnos de primer ingreso de licenciatura UNAM: Lunes 31 de agosto 2026 (pendiente de confirmación por la realización del examen de control).

Las clases en la UNAM inician desde las 07:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México) de este 17 de agosto y las actividades terminan alrededor de las 9 o 10 de las noche, dependiendo el horario de cada estudiante.

En cuanto a los padres de familia o niños que se preguntan qué día entran a clases los alumnos de la SEP, el inicio del ciclo escolar será el lunes 31 de agosto 2026, para preescolar, primaria y secundaria de todo México.

Para los estudiantes de CECyT y licenciatura IPN que ya realizan sus estudios, el regreso a clases es el lunes 24 de agosto, mientras que para los nuevo ingreso será una semana después, el 31 de agosto 2026.

AO