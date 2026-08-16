Educación

Mañana Inician las Clases: ¿Qué Alumnos Regresan Este Lunes 17 de Agosto en México y A Qué Hora?

Los padres de familias aún tienen dudas de cuándo inician las clases en agosto 2026 y partir de este lunes miles de alumnos empiezan el ciclo escolar

Hoy hay regreso a clases qué alumnos entra este lunes 17 de agosto 2026 en México y a qué horaOficialmente empiezan las clases en México del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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