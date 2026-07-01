¿Cuándo Volverá a Pitar Katia Itzel García en el Mundial 2026? Fecha y Hora de su Participación

La árbitro mexicana, Katia Itzel García, sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Luego de estar al frente del duelo entre Países Bajos vs Túnez, volverá a la escena de la Copa del Mundo, ¿cuándo y a qué hora volverá a pitar?

Katia Itzel es orgullo UNAM, debido a que es alumna de la Facultad de Derecho y egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su interés y pasión por el arbitraje la llevó a consolidarse como una de las mejores en el país.

Su reconocimiento ahora es a nivel internacional, por está razón, la FIFA la integró al grupo de 52 personas que integran el cuerpo arbitral de la Copa Mundial 2026, la cual se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Con este nombramiento, Katia Itzel García se convirtió en la primera árbitra central mexicana en participar en un mundial varonil. Además, es la cuarta mujer en la historia de este deporte en desempeñar la función principal en una competencia internacional.

Es decir, Katia Itzel se une a la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, quienes participaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por está razón, la participación de Katia en el Mundial 2026 es clave para los mexicanos, pero especialmente es inspiración para aquellas jóvenes y niñas que tienen como objetivo incursionar en el arbitraje o en el fútbol. ¿Cuándo volveremos a ver a Katia Itzel en los próximos partidos de la Copa del Mundo?

¿Cuándo vuelve a pitar Katia Itzel García en el Mundial 2026?

De una vez prepara tu agenda para que no te pierdas ningún detalle de la participación de Katia Itzel Gracía en el Mundial 2026.

Ojo, porque en esta ocasión la Comisión de Árbitros de la FIFA la ha designado como cuarta árbitra para el partido de 16vos de final Cabo Verde vs Argentina.

Toma nota, ya que este partido se disputará en el Estadio de Miami, el viernes 3 de julio a las 16:00 horas.

El equipo arbitral principal estará encabezado por el canadiense Drew Fischer, es decir, que la mexicana no pitará en esta ocasión. Pero, ¿qué hace un cuarto árbitro y por qué le toca a Katia Itzel?

¿Qué hace un cuarto árbitro y por qué le toca a Katia en el Cabo Verde vs Argentina?

Katia Itzel García será cuarto árbitro en el partido de Cabo Verde vs Argentina, cuya función es esencial para el buen desarrollo del juego.

Según la IFAB (International Football Association Board), en su regla 6 de las Reglas del Juego, el quehacer del cuarto árbitro está estrictamente delimitado para garantizar el orden y continuidad del partido.

Esto es porque además del árbitro central hay otros miembros del equipo que se encargan de ayudarlo a dirigir el partido según la normativa, son los siguientes:

Dos árbitros asistentes

El cuarto árbitro

Dos árbitros asistentes adicionales

El árbitro asistente de reserva

El árbitro asistente de vídeo (VAR)

Un asistente del VAR (AVAR)

Ahora bien, la actividades como cuarto árbitro que desempeñará Katia Itzel García se dividirán de la siguiente manera:

Supervisar el procedimiento de sustitución

Comprobar el equipamiento de jugadores y suplentes

Permitir la vuelta al terreno de juego de un jugador después de la señal o autorización del árbitro

Supervisar los balones de reserva

Indicar la cantidad mínima de tiempo adicional que el árbitro tiene la intención de añadir al final de cada periodo (lo que incluye el tiempo suplementario)

Comunicar al árbitro si alguna persona situada en el área técnica se comporta de forma incorrecta

Si no te quieres perder ningún detalle de la participación de Katia Itzel García en el Cabo Verde vs Argentina en el Mundial 2026, sigue nuestro LIVEBLOG N+ con el Minuto a Minuto.

EPP