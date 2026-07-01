¿Cuándo Volverá a Pitar Katia Itzel García en el Mundial 2026? Fecha y Hora de su Participación

La mexicana Katia Itzel García volverá a participar y hacer historia en el Mundial 2026, ¿cuándo volverá al terreno de juego?

La mexicana Katia Iztel García volverá a participar en el Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

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La mexicana Katia Itzel García sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Prepárate para verla como cuarta árbitra en otro emocionante duelo

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