Balacera en Morelos: Aficionados Veían Partido México vs Ecuador Cuando los Atacaron; 2 Muertos

Sujetos armados abrieron fuego contra varias personas que veían el partido de México vs Ecuador en Yautepec, Morelos

La balacera ocurrió cuando las personas veían el partido México vs EcuadorFoto: Archivo
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