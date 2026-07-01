Balacera en Morelos: Aficionados Veían Partido México vs Ecuador Cuando los Atacaron; 2 Muertos

Una balacera en unas canchas donde veían el partido México vs Ecuador, provocó pánico en el municipio de Yautepec, Morelos; hay varios muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las instalaciones deportivas ubicadas en la colonia Rancho Nuevo, cuando las personas estaban reunidas por el encuentro del Mundial 2026.

"La festividad se convirtió en desgracia. Disfrutaban de un partido de la Selección Mexicana", narró una vecina.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las primeras imágenes después del ataque armado. En ellas, se observa a varias personas llorando, entre ellas, menores de edad.

También se puede ver cómo otros de los asistentes buscan ayudar a las personas que resultaron lesionadas y piden auxilio a los servicios de emergencia.

¿Qué sabemos de la balacera en Morelos durante partido México vs Ecuador?

Las autoridades informaron que el ataque armado sucedió en las canchas techadas conocidas como "Puentecillas", ubicada en el municipio de Yautepec, Morelos.

En el lugar, quedaron los asientos regados por todo el espacio y al fondo se observa la pantalla donde se proyectaba el partido mundialista.

Testigos señalaron que fueron sorprendidos por disparos de armas de fuego, lo que provocó pánico y confusión. Los asistentes corrieron para ponerse a salvo.

De manera preliminar se reporta que cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de edad y Sandra Fernández Gómez, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Yautepec, quien presuntamente organizó la convivencia.

Asimismo, las autoridades de Morelos confirmaron el deceso de dos personas; el ataque es investigado.

EPP