Balacera en Acapulco: Matan a Tres Familiares de Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), Javier Saldaña Almazán, confirmó el asesinato de sus familiares en Acapulco; exige justicia

Los familiares del rector de la UaGro fueron asesinados a balazosFoto: Noticias de Guerrero
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