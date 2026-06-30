Balacera en Acapulco: Matan a Tres Familiares de Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

Una balacera en Acapulco cobró la vida de tres familiares del rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), Javier Saldaña Almazán, quien confirmó el asesinato y exigió justicia a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la comunidad Kilómetro 21, del municipio de Acapulco, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por tres personas inconscientes y con heridas en varias partes del cuerpo.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y posteriormente se confirmó que dos mujeres y un hombre, ya no contaban con signos vitales. La zona quedó acordonada para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Elementos de la Fiscalía de Guerrero también acudieron a las inmediaciones para llevar a cabo el levantamiento de indicios y datos de prueba que ayuden en el esclarecimiento del caso; cerca de los cuerpos se hallaron casquillos de alto calibre.

¿Quiénes son los familiares asesinados del rector de la UaGro?

Las investigaciones por este multihomicidio están a cargo de las autoridades. No obstante, de manera preliminar se sabe que el reporte de las personas lesionadas fue brindado por vecinos.

De manera extraoficial, se tiene conocimiento de que los familiares de Javier Saldaña Almazán son originarios de Chilpancingo y acudieron a realizar limpieza a la vivienda donde los asesinaron.

Más tarde, el rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (UaGro), confirmó el asesinato de sus seres queridos.

"Con profundo dolor e indignación, condenó los cobardes hechos ocurridos este lunes 29 de junio, en donde les arrebataron la vida a mi tía, Josefina Saldaña Parra, a mi prima Janet Magnolia Gutiérrez y a su esposo, Edgar de la Cruz Solorio", indicó.

Asimismo, envió sus condolencias al resto de sus familiares, especialmente a sus tíos, Silvestre y Esteban Saldaña.

"Solicito con firmeza a las autoridades competentes que se investigue a fondo este crimen, para el esclarecimiento de los hechos y se detenga a los responsables de tan atroz crimen", puntualizó.

¿Por qué Javier Saldaña Almazán tiene licencia?

La semana pasada, el Consejo Universitario de la UaGro, aprobó la licencia temporal de tres meses al rector, ya que participa en el proceso interno de Morena para la elección del coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación, con miras a ocupar un cargo político en 2027.

EPP