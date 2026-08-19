Alerta Amarilla en 12 Alcaldías de CDMX por Lluvia Hoy: Metro Activa Marcha de Seguridad
De acuerdo con el pronóstico, las fuertes lluvias se extenderán hasta la noche de este martes 18 de agosto 2026
De acuerdo con el pronóstico, las fuertes lluvias se extenderán hasta la noche de este martes 18 de agosto 2026
La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla para esta noche por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, primero estaba activa para tres alcaldías, sin embargo, en este momento la alerta abarca 12 alcaldías que son:
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 18/08/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob , @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/oT0W45dSXZ— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026
Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo entre las 20:05 y las 22:00 horas de este martes. Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer, así como evitar transitar por caminos con encharcamientos y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
En tanto, el Metro activó la marcha de seguridad por la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las Líneas 8 y A, por lo que esta medida reduce la velocidad de los trenes. Usuarios ya reportan avance lento y andenes llenos en la Línea A.
La Comisión Nacional del Agua alerta que las lluvias tanto en CDMX y Edomex se extenderán durante la noche con descargas eléctricas, rachas de fuerte viento y caída de granizo.
La Conagua alerta que la lluvia fuerte también se podría registrar en Azcapotzalco, aparte de la Alerta Amarilla que contempla a Cuajimalpa, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
Esta noche, ya se registra lluvia fuerte en el Oriente entre los límites de la ciudad y del Estado de México, principalmente en la Calzada Zaragoza con dirección a Los Reyes, donde hay encharcamientos y avance lento de tránsito. Lo mismo que en Periférico Canal de Garay
También se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte en las siguientes alcaldías: Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tlalpan.
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