Alerta Amarilla en 12 Alcaldías de CDMX por Lluvia Hoy: Metro Activa Marcha de Seguridad

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la Alerta Amarilla para esta noche por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo, primero estaba activa para tres alcaldías, sin embargo, en este momento la alerta abarca 12 alcaldías que son:

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 18/08/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob , @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/oT0W45dSXZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y caída de granizo entre las 20:05 y las 22:00 horas de este martes. Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer, así como evitar transitar por caminos con encharcamientos y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

En tanto, el Metro activó la marcha de seguridad por la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, principalmente en las Líneas 8 y A, por lo que esta medida reduce la velocidad de los trenes. Usuarios ya reportan avance lento y andenes llenos en la Línea A.

La Comisión Nacional del Agua alerta que las lluvias tanto en CDMX y Edomex se extenderán durante la noche con descargas eléctricas, rachas de fuerte viento y caída de granizo.

La Conagua alerta que la lluvia fuerte también se podría registrar en Azcapotzalco, aparte de la Alerta Amarilla que contempla a Cuajimalpa, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Esta noche, ya se registra lluvia fuerte en el Oriente entre los límites de la ciudad y del Estado de México, principalmente en la Calzada Zaragoza con dirección a Los Reyes, donde hay encharcamientos y avance lento de tránsito. Lo mismo que en Periférico Canal de Garay

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También se observan lluvias de intensidad moderada a fuerte en las siguientes alcaldías: Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tlalpan.

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