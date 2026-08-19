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Alerta Amarilla en 12 Alcaldías de CDMX por Lluvia Hoy: Metro Activa Marcha de Seguridad

De acuerdo con el pronóstico, las fuertes lluvias se extenderán hasta la noche de este martes 18 de agosto 2026

Alerta Amarilla en CDMX HoyCuartoscuro
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