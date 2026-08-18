Seguridad

Clausuran Quinta Después de Riña Durante Fiesta de XV Años en Piedras Negras

Las personas arribaron a la fiesta a bordo de tres vehículos y presuntamente, portaban bates, palos y armas.

Clausuran Quinta Después de Riña Durante Fiesta de XV Años en Piedras NegrasCorporaciones de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación. Foto: N+

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