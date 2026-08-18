Clausuran Quinta Después de Riña Durante Fiesta de XV Años en Piedras Negras

Elementos de diversas corporaciones policiacas atendieron un reporte de una riña en quinceañera en el ejido Piedras Negras durante la noche de este lunes, 17 de agosto.

Los hechos se registraron sobre la calle Revolución, donde vecinos del sector reportaron una riña presuntamente en el lugar, por lo que elementos de la Policía Civil Coahuila, Policía de Acción y Reacción y de Seguridad Pública acudieron al lugar para controlar la situación.

Inspectores municipales se dieron cita en el lugar quienes clausuraron la quinta donde Mónica Gabriela, señaló que se encontraba celebrando los XV años de su hija junto con familiares e invitados cuando se presentó un grupo integrado por dos mujeres y cuatro hombres.

De acuerdo a versión proporcionada por testigos, las personas arribaron a bordo de tres vehículos y presuntamente traían bates, palos y supuestamente armas, quienes reclamaban que un menor relacionado con ellos había sido golpeado mientras se encontraba en la quinta.

Se informó que Milay Ramírez 'N' de 30 años fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes quienes se encargarán de determinar su situación jurídica.