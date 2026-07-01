¿Cuándo Son los Octavos de Final del Mundial 2026? Calendario con los Días de los Partidos

Ve preparando tu agenda y consulta las fechas de los partidos de los Octavos de Final del Mundial 2026 para que no te pierdas ningún juego

Checa Cuándo Se Juegan los Octavos de Final del Mundial 2026Los Octavos de Final son la siguiente fase del Mundial 2026. Foto: AP

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