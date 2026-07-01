¿Cuándo Son los Octavos de Final del Mundial 2026? Calendario con los Días de los Partidos

El Mundial 2026 está viviendo su etapa definitiva con las rondas finales, y la siguiente fase son los Octavos de Final, y acá te decimos cuándo se jugarán los partidos de esta instancia, de acuerdo con el calendario con las fechas de los juegos.

Este martes, la Selección Mexicana se convirtió en uno de los equipos clasificados a la siguiente fase de la Copa del Mundo y ya sabe quién será su rival en los Octavos, y en notas previas ya te dijimos cuándo y a qué hora juegan, y dónde será el partido.

Sin embargo, México no es el único que ha conseguido su pase a la siguiente ronda y ya hay partidos confirmados de los Octavos de Final del Mundial 2026.

¿Cuándo se juegan los Octavos de Final del Mundial 2026?

Los partidos de los Octavos de Final se disputarán a partir del próximo sábado 4 y hasta el martes 7 de julio de 2026 y será en estos juegos en los que se definirán a los clasificados a la siguiente ronda que son los Cuartos de Final. Así el calendario de los 8vos del Mundial:

Sábado 4 de julio 2026

Canadá vs Marruecos.

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Houston.

Paraguay vs Francia.

Horario: 15:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Filadelfia.

Domingo 5 de julio 2026.

Brasil vs Noruega.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Nueva York.

México vs Inglaterra.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Ciudad de México.

Lunes 6 de julio 2026.

Portugal o Croacia vs España o Austria.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Dallas.

Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina vs Bélgica o Senegal.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Seattle.

Martes 7 de julio 2026

Argentina o Cabo Verde vs Australia o Egipto.

Horario: 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio Atlanta.

Suiza o Algeria vs Colombia o Ghana.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Estadio BC Place Vancouver.

¿Cuándo es la Final del Mundial 2026?

Después de los Octavos de Final, se jugarán los Cuartos de Final del 9 al 11 de julio, mientras que las Semifinales con los cuatro mejores equipos del torneo se disputarán el 14 y 15 de julio de 2026.

El partido por el tercer puesto se realizará el 18 de julio en el Estadio de Miami y la Final del Mundial 2026 está agendada para el domingo 19 de julio y se disputará en el Estadio de Nueva York, en Estados Unidos.

PPP